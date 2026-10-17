باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اجرای اقدامات ضدروسی پیش‌بینی‌شده در قانون جدید تحریم‌ها را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس فرمان اجرایی منتشرشده در وب‌سایت کاخ سفید در روز جمعه، این معافیت‌ها تا زمانی معتبر خواهند بود که رئیس‌جمهور آمریکا یا مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، با مشورت وزیر خزانه‌داری و نماینده تجاری آمریکا، در صورت لزوم، تصمیم بگیرند اقدام دیگری ضروری است.

در این فرمان هیچ محدودیت زمانی مشخصی برای اعتبار این معافیت‌ها تعیین نشده است.

ترامپ ۱۸ سپتامبر قانونی را امضا کرد که کنگره آمریکا تصویب کرده بود و هدف آن تشدید تحریم‌ها علیه مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکت‌های دولتی این کشور عنوان شده است.

این قانون افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۵۰۰ درصد بر کالا‌های وارداتی از روسیه و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از کشور‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که از خریداران اصلی انرژی روسیه هستند.

با این حال، بر اساس مفاد این قانون، دولت آمریکا می‌تواند در صورتی که اجرای این اقدامات را مغایر با منافع ایالات متحده تشخیص دهد، از اعمال آنها خودداری کند. ترامپ نیز با امضای فرمان اجرایی جدید اعلام کرده است که مفاد اصلی این قانون در حال حاضر اجرا نخواهند شد.

منبع: خبرگزاری تاس