رئیس‌جمهور آمریکا اجرای اقدامات ضدروسی پیش‌بینی‌شده در قانون جدید تحریم‌ها را تا اطلاع ثانوی به تصمیم خود یا وزیر خارجه این کشور موکول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اجرای اقدامات ضدروسی پیش‌بینی‌شده در قانون جدید تحریم‌ها را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس فرمان اجرایی منتشرشده در وب‌سایت کاخ سفید در روز جمعه، این معافیت‌ها تا زمانی معتبر خواهند بود که رئیس‌جمهور آمریکا یا مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، با مشورت وزیر خزانه‌داری و نماینده تجاری آمریکا، در صورت لزوم، تصمیم بگیرند اقدام دیگری ضروری است.

در این فرمان هیچ محدودیت زمانی مشخصی برای اعتبار این معافیت‌ها تعیین نشده است.

ترامپ ۱۸ سپتامبر قانونی را امضا کرد که کنگره آمریکا تصویب کرده بود و هدف آن تشدید تحریم‌ها علیه مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکت‌های دولتی این کشور عنوان شده است.

این قانون افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۵۰۰ درصد بر کالا‌های وارداتی از روسیه و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از کشور‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که از خریداران اصلی انرژی روسیه هستند.

با این حال، بر اساس مفاد این قانون، دولت آمریکا می‌تواند در صورتی که اجرای این اقدامات را مغایر با منافع ایالات متحده تشخیص دهد، از اعمال آنها خودداری کند. ترامپ نیز با امضای فرمان اجرایی جدید اعلام کرده است که مفاد اصلی این قانون در حال حاضر اجرا نخواهند شد.

منبع: خبرگزاری تاس 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
آخرین اخبار
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
دانش‌آموزان ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت تظاهرات کردند
ترامپ دموکراسی آمریکا را با گازوئیل روسیه معامله کرد
تهدید زلنسکی: در صورت سقوط اوکراین، ۲۰ میلیون نفر به اروپا پناهنده می‌شوند
بیانیه حماس در دومین سالگرد شهادت فرمانده «یحیی السنوار»
پسکوف: روسیه در مورد زلنسکی با ترامپ موافق است
پکن درخواست واشنگتن برای مذاکره هسته‌ای را «غیرواقع‌بینانه» خواند
اسرائیل ۱۱ روز مانده به انتخابات سراسری، سطح آماده‌باش امنیتی را افزایش داد
محکومیت افتتاح سفارت کلمبیا در قدس از سوی ۱۹ کشور
بحران انرژی و بن‌بست بودجه‌ای، اوکراین را در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا قرار داد