فرماندار منوجان در جنوب استان کرمان گفت: زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری بامداد امروز در حوالی شهر نودژ این شهرستان واقع در جنوب کرمان تا کنون خسارتی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرماندار منوجان در جنوب استان کرمان گفت: زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری بامداد امروز /شنبه/ در حوالی شهر نودژ این شهرستان واقع در جنوب کرمان تا کنون خسارتی نداشته است.

کرامت امیر حیدری اظهار کرد: بر اساس مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین‌لرزه را ساعت ۰۱:۰۰:۲۵ بامداد امروز و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت کرده است.


وی بیان کرد: موقعیت جغرافیایی این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۴۶ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۵ و کانون آن در ۱۴ کیلومتری نودژ (کرمان)، ۲۵ کیلومتری زیارتعلی (هرمزگان) و ۲۶ کیلومتری منوجان (کرمان) گزارش شد. این زلزله علاوه بر مناطق جنوبی کرمان، در ۱۲۷ کیلومتری بندرعباس نیز احساس شده است.


فرماندار منوجان بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه تیم‌های ارزیاب و امدادی به حالت آماده‌باش درآمده و وضعیت روستا‌های کانون زلزله را رصد کردند.

 

منبع:ایرنا

برچسب ها: زمین لرزه ، نودژ
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