باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه آبرسانی به ۱۵۷ روستا گفت: اجرای پروژه‌های بزرگ آبرسانی به روستاها، با وجود شرایط دشوار و فشار‌های ناشی از اقدامات دشمنان، نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای کشور در مسیر توسعه است.

او با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی و همکاری بخش خصوصی افزود: برخی پروژه‌ها در همین دوره تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کشور است.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور گفت: این اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها بیانگر پویایی اقتصاد و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور است و باید به‌درستی برای مردم تبیین شود.

او با قدردانی از تلاش پیمانکاران، مجریان طرح‌ها و دست‌اندرکاران صنعت آب و برق خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها، تا پایان دولت آبرسانی به ۱۰ هزار روستا محقق شود.

وزیر نیرو تأکید کرد: کشور در شاخص‌های بین‌المللی حوزه آب از جایگاه مناسبی برخوردار است و با استمرار اجرای طرح‌های آبرسانی، می‌توان خدمات‌رسانی به مناطق روستایی را بیش از پیش توسعه داد.

او افزود: نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست اجرا داریم که هنوز متصل نشدند و به محض اتصال آنها را اعلام می‌کنیم فقط در دولت چهاردهم ۹ سد افتتاح شده و در کل کشور ۲۱۰ سد از ابتدای انقلاب تاکنون ساخته شده است؛ همین امسال در شرایط جنگ و تحریم، نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار بهره‌برداری آمده است و توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با جذب هزاران میلیارد تومان سرمایه از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کلید خورده که گواهی بر پویایی اقتصاد و زیرساخت‌های کشور است.