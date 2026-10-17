باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی روز ۱۵ اکتبر (پنجشنبه) یک اژدر زیردریایی‌پرتاب مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، آکادمی ملی دفاع، اداره کل علوم موشکی و بخش پژوهش اژدر در این آزمایش مشارکت داشتند.

در این اژدر از فناوری هوش مصنوعی در سامانه‌های شناسایی و انتخاب هدف و همچنین سامانه‌های کنترل استفاده شده است. این آزمایش در شرایطی انجام می‌شود که کره شمالی به توسعه و نوسازی توانمندی‌های موشکی و نظامی خود ادامه می‌دهد.

پیونگ‌یانگ هفته گذشته نیز آزمایش مشابهی از موشک‌های کروز راهبردی زیردریایی‌پرتاب در دریای ژاپن انجام داده بود؛ پهنه‌ای آبی که در کره از آن با نام دریای شرقی یاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز کره شمالی اعلام کرده این آزمایش با هدف ارزیابی ارتقای فنی اژدر انجام شده و فناوری هوش مصنوعی در شناسایی هدف و هدایت آن به کار رفته است.

منبع: یونهاپ