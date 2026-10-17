باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی نیروی زمینی ارتش جام امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، به میزبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا برگزار شد.

سرهنگ مجیدرضایی، در حاشیه برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی نیروی زمینی، گفت: در این دوره از مسابقات که با نظارت کمیته پاورلیفتینگ ارتش برگزار شد، ۱۸۳ ورزشکار در قالب ۳۷ تیم از افراد با استعداد یگان‌های مختلف نیروی زمینی حضور داشتند.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا افزود: ورزشکاران در این مسابقات، با انجام ۳ آیتم در ۸ دسته وزنی، به مدت دو روز به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

او تصریح کرد: در این مسابقات تیم‌های پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا مقام اول و تیپ ۳۵ کرمانشاه مقام دوم و تیپ ۳۷ زرهی شیراز و مرا بهی تهران مشترکا مقام سوم را کسب نمودند.

سرهنگ رضایی اظهار داشت: ورزش در مجموعه ارتش، تنها یک فعالیت جسمانی نیست؛ بلکه بخش مهمی از فرایند پرورش نیرو‌هایی توانمند، باانگیزه و برخوردار از آمادگی جسمی و روحی مطلوب به شمار می‌رود.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح نیروی زمینی ارتش، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های برتر، سنجش توانمندی ورزشکاران، ایجاد رقابت سالم و تقویت روحیه رفاقت و همدلی میان کارکنان یگان‌های مختلف است.

او با اشاره به اهمیت رشته پاورلیفتینگ کلاسیک تصریح کرد: این رشته ورزشی نیازمند قدرت بدنی، تمرکز، انضباط، تمرین مستمر و رعایت دقیق اصول فنی است و ورزشکاران برای دستیابی به موفقیت، باید در کنار آمادگی جسمانی، از اراده‌ای مستحکم و روحیه‌ای مبتنی بر تلاش و خودباوری برخوردار باشند.

سرهنگ رضایی همچنین میزبانی این دوره از مسابقات را فرصتی برای توسعه تعاملات ورزشی و تقویت فرهنگ ورزش قهرمانی در میان کارکنان ارتش دانست و خاطرنشان کرد: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا، در کنار مأموریت‌های تخصصی و پشتیبانی خود، توجه به سلامت جسمانی، نشاط کارکنان و فراهم‌سازی زمینه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را از موضوعات مهم و اثرگذار در ارتقای توانمندی مجموعه می‌داند.

فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا در پایان، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات و ورزشکاران شرکت‌کننده، ابراز امیدواری کرد: استمرار چنین رقابت‌هایی، زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های ورزشی، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و تقویت روحیه پهلوانی و جوانمردی در میان کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد.