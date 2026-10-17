انتشار خبر ‌تعطیلی یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان، همراه با نامه‌ منتسب به وزارت ‌خارجه جعلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبر منتشرشده در برخی کانال‌های تلگرامی درباره تعطیلی یکی از گذرگاه‌های مرزی مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، تکذیب شد.

این خبر که با انتشار نامه‌ای جعلی و منتسب به وزارت امور خارجه در فضای مجازی منتشر شده است، فاقد اعتبار بوده و ادعای مطرح‌شده درباره تعطیلی گذرگاه مرزی ایران و پاکستان، کذب محض اعلام شده است.

انتشار این خبر جعلی در فضای مجازی در حالی صورت گرفته است که کاربران باید از بازنشر مطالب تأییدنشده و اسناد منتسب به نهادهای رسمی، پیش از احراز اصالت آن‌ها، خودداری کنند.

بر این اساس، خبر منتشرشده درباره تعطیلی یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان صحت ندارد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: تکذیب خبر ، بسته شدن مرزهای پاکستان
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تعطیلی مرز ایران و پاکستان تکذیب شد
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تعطیلی مرز ایران و پاکستان تکذیب شد