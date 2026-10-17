باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آمارهای سامانه خودنویس و اطلاعات مربوط به معاملات مسکن گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه جدید و ضرورت تکمیل زیرساخت‌های آن، داده‌های موجود در این سامانه هنوز از روایی و اعتبار آماری کافی برخوردار نیستند.اطلاعات موجود در این زمینه در اختیار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی قرار گرفته است تا این نهادها پس از پردازش داده‌ها، آمارهای مربوط را منتشر کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمارهای ثبت‌شده درباره قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و میانگین قیمت در شهرهای مختلف کشور حدود ۵۲ تا ۵۳ میلیون تومان برآورد شده است. این ارقام مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ است.

رزبان با تأکید بر اینکه این آمارها هنوز از دقت و اعتبار کافی برای استناد قطعی برخوردار نیستند، توضیح داد: پایین بودن تعداد معاملات ثبت‌شده می‌تواند بر میانگین قیمت‌ها تأثیر بگذارد؛ به‌گونه‌ای که افزایش تعداد معاملات در یک ماه در مناطق گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت، میانگین محاسبه‌شده را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: از این رو، ارقام اعلام‌شده باید با توجه به محدودیت‌های آماری و تعداد معاملات ثبت‌شده مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان در شرایط فعلی درباره صحت و دقت نهایی آنها با اطمینان اظهارنظر کرد.