وزارت خارجه انگلیس به شهروندان خود توصیه کرد از سفر‌های غیرضروری به عربستان سعودی خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه انگلیس با صدور هشدار سفر، از شهروندان این کشور خواست از انجام سفر‌های غیرضروری به عربستان سعودی خودداری کنند.

این وزارتخانه همچنین درباره هرگونه سفر به مناطق واقع در فاصله ۱۰ کیلومتری مرز عربستان سعودی با یمن هشدار داد. این هشدار در پی تشدید تنش‌های اخیر صادر شده است.

عربستان سعودی پیش‌تر مدعی شده بود که انصارالله با کمک طرف‌هایی در منطقه به فناوری‌های پیشرفته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک، پهپاد‌های تهاجمی و قایق‌های تندروی حامل مواد منفجره دست یافته است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: عربستان سعودی ، انصارالله یمن
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