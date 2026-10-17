فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از دستگیری باند ۳ نفره سارقان قالب‌های بتنی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: طی هفته‌های اخیر با توجه به وقوع یک فقره سرقت قابل‌های بتنی در سطح شهرستان سربیشه، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سربیشه با اقدامات فنی و پلیسی یک باند ۳ نفره که قالب‌های بتنی را از محل سرقت می‌کردند را  شناسایی و  متهمان را تحت نظر قرار دادند.

سرهنگ میرزایی عنوان کرد: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه اعضای این باند که شامل ۳ سارق بود را دستگیر کردند و متهمان در بازجویی‌های پلیسی به ۱ فقره سرقت اعتراف که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان مبلغ بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اموال سرقتی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه ادامه داد: اموال سرقتی کشف شده به مالک آن‌ها تحویل شده است که موجب خرسندی و رضایت شهروندان از عملکرد پلیس شد 

او تصریح کرد: شهروندان محل‌های کسب خود را به دوربین مدار بسته مجهز و هرگونه موارد مشکوک را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس 

برچسب ها: باند سارقان ، دستگیری سارق
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