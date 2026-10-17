بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، هوای کلانشهر تبریز صبح امروز شنبه ۲۵ مهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان -شاخص هوای این شهر هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۳ ناسالم است.

بر همین اساس شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته ) ۷ دیروز تا ۷ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۹۳ در وضعیت قابل قبول بوده است.

برچسب ها: هوای آلوده ، هوای تبریز
خبرهای مرتبط
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
بارش باران در مناطق مختلف آذربایجان شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای تبریز آلوده شد
آخرین اخبار
هوای تبریز آلوده شد
فاصله ۳.۵ متری دریاچه ارومیه با تراز اکواوژیک
هشدار به کشاورزان در خصوص رعایت زمان کاشت گندم و جو دیم