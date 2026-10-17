باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نوشت: درخشش اقتدارآفرین فرزندان این مرز و بوم در میدان جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در خاک آمریکا، بار دیگر نشان داد که ایران اسلامی، سرزمین پرورش پهلوانانی است که در هر میدان و هر عرصه، نام بلند ایران را بر قله‌های افتخار به اهتزاز درمی‌آورند.

متن پیام، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و قهرمان‌پرور ایران اسلامی.

جوانان غیور و پهلوانان سرافراز کشتی فرنگی.

مربیان، کادر فنی و خانواده بزرگ کشتی کشور.

درخشش اقتدارآفرین فرزندان این مرز و بوم در میدان جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در خاک آمریکا، بار دیگر گواهی روشن بر این حقیقت جاودانه است که ایران اسلامی، سرزمین پرورش پهلوانانی است که در هر میدان و هر عرصه، نام بلند ایران را بر قله‌های افتخار به اهتزاز درمی‌آورند.

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی با کسب سه مدال طلا، دو مدال برنز و ۱۱۹ امتیاز، آن هم در سرزمینی که دشمنان این ملت همواره در پی کمرنگ کردن نام ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی بوده‌اند، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، ایمان و غیرت جوانان این سرزمین است. فرزندان غیور ایران در خاک آمریکا، با قدرت و شایستگی بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند و میزبانان را واداشتند بار‌ها سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در سرزمین خود بشنوند و به اهتزاز پرچم مقدس کشورمان ادای احترام کنند.

خلق این صحنه‌های باشکوه و غرورآفرین آن هم در میانه شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن امریکایی صهیونی، تجلی همان حقیقت راهبردی است که جوان ایرانی، پرچم اقتدار ایران را چه در میدان نبرد و چه در میدان ورزشی به اهتزاز درمی‌آورد و هر کجا که میدان تقابل باشد، با اتکال به خداوند متعال و ایمان به توانایی‌های خود، از نام، پرچم و عزت میهن خود دفاع می‌کند.

بدون تردید، ادامه این موفقیت‌های ارزشمند، ثمره مدیریت علمی، برنامه‌ریزی هدفمند، تعهد مربیان و کادر فنی و همت و غیرت جوانانی است که با ایمان به توانایی‌های خود، رنج تمرین و سختی رقابت را به افتخار ملی تبدیل کردند. پهلوانان ما در میدان با قدرت و شایستگی سخن گفتند و ثابت کردند که نام ایران، با تلاش، عزت و اراده فرزندانش بر بلندای جهان می‌درخشد.

اینجانب، این موفقیت تاریخی و غرورآفرین را به ملت شریف و مبعوث شده ایران، قهرمانان سرافراز، مربیان دلسوز، کادر فنی متعهد، خانواده بزرگ کشتی و مسئولان فدراسیون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، تداوم پیروزی‌های جوانان ایران‌زمین و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس کشورمان در میدان‌های جهانی و بین‌المللی را مسئلت دارم.