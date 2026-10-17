باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کاخ سفید به صحنه رقابت نزدیکان دونالد ترامپ برای تصاحب قدرت تبدیل شده است.

درحالی‌که افزایش قیمت‌ها و نارضایتی اقتصادی، جمهوری‌خواهان را تحت فشار قرار داده، شماری از مقام‌های دولت با تصور شکست انتخاباتی و تغییرات احتمالی در رأس کاخ سفید، برای جانشینی سوزی وایلز، رئیس دفتر ترامپ، خیز برداشته‌اند.

بحران از صندوق رأی به اتاق‌های کاخ سفید رسیده است

دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با دو بحران هم‌زمان مواجه شده است؛ بیرون از کاخ سفید، رأی‌دهندگانی که از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی‌اند و در داخل، مشاورانی که به‌جای تمرکز بر انتخابات، درباره آینده جایگاه خود و ترکیب قدرت در دولت گمانه‌زنی می‌کنند. درحالی‌که رئیس‌جمهور برای جلب حمایت رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه برنامه فشرده‌ای از گردهمایی‌های انتخاباتی ترتیب داده، رقابت میان نزدیک‌ترین افراد به او نیز آشکارتر شده است.

این تنش‌ها در شرایطی بالا گرفته که نظرسنجی‌های داخلی جمهوری‌خواهان از کاهش حمایت از نامزد‌های حزب حکایت دارند و برخی مشاوران ترامپ انتظار دارند کنترل مجلس نمایندگان از دست جمهوری‌خواهان خارج شود. نتیجه انتخابات هنوز مشخص نیست، اما همین نگرانی‌ها کافی بوده تا بحث جانشینی احتمالی رئیس دفتر کاخ سفید، به یکی از موضوعات اصلی محافل نزدیک به ترامپ تبدیل شود.

گزارشی که بر پایه مصاحبه با ۲۰ نفر از کارکنان، مشاوران و افراد نزدیک به رئیس‌جمهور تهیه شده، نشان می‌دهد اختلافات درونی دولت دوم ترامپ دیگر به‌آسانی گذشته مهار نمی‌شود. یکی از متحدان رئیس‌جمهور، وضعیت هفته گذشته کاخ سفید را به «غرب وحشی جدید» تشبیه کرده است؛ توصیفی از رقابتی که در آن، افراد مختلف برای افزایش نفوذ خود تلاش می‌کنند و حتی تصمیم‌های رئیس‌جمهور نیز می‌تواند به تضعیف موقعیت نزدیک‌ترین همکارانش منجر شود.

سه مدعی برای یک صندلی؛ رقابت پیش از استعفا آغاز شد

کانون اصلی این رقابت، جایگاه سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید است؛ زنی که مدیریت کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ را بر عهده داشت و در آغاز دولت دوم او، نقش مهمی در هماهنگی تصمیم‌های اجرایی ایفا کرد.

بااین‌حال، برخی مقام‌های دولت احتمال می‌دهند وایلز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای از سمت خود کناره‌گیری کند. همین احتمال، رقابت برای جانشینی او را آغاز کرده است؛ آن هم در شرایطی که خود وایلز هیچ نشانه‌ای از تصمیم برای استعفا به همکاران و متحدانش نداده است.

نام سه چهره در این رقابت بیشتر مطرح شده است استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید؛ بیل پولت، مقام ارشد حوزه مسکن؛ و لی زلدین، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا. هر سه از افراد نزدیک به دولت ترامپ هستند و بنا بر روایت منابع گزارش، در صورت خالی‌شدن این سمت، به تصاحب آن علاقه دارند.

اهمیت این رقابت تنها به جابه‌جایی یک مقام اداری محدود نمی‌شود. رئیس دفتر کاخ سفید یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های ارتباطی رئیس‌جمهور با اعضای دولت، مشاوران و ساختار تصمیم‌گیری است؛ بنابراین تغییر احتمالی این سمت می‌تواند بر نحوه مدیریت اختلافات و میزان نفوذ جناح‌های مختلف در دولت تأثیر بگذارد. ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود چهار رئیس دفتر، از جمله یک سرپرست موقت، داشت. اکنون نیز نگرانی از بازگشت همان بی‌ثباتی مدیریتی، در میان برخی نزدیکان او مطرح شده است.

انتصاب بدون مشورت؛ ترامپ رئیس دفترش را دور زد

جرقه آشکارشدن اختلافات اخیر، تصمیم ترامپ برای انتخاب کیتی زکریا به‌عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید بود. به گفته چهار فرد آگاه، رئیس‌جمهور بدون مشورت با سوزی وایلز درباره پیوستن زکریا به دولت اقدام کرد. این تصمیم در ظاهر یک تغییر در تیم رسانه‌ای کاخ سفید بود، اما در داخل دولت معنای گسترده‌تری پیدا کرد. برخی مقام‌ها آن را نشانه‌ای از تضعیف موقعیت وایلز و کاهش انسجام در مرکز تصمیم‌گیری دولت ارزیابی کردند.

وایلز که در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ به مدیریت منظم و کنترل اختلافات شهرت داشت، در دولت دوم ترامپ نیز تلاش کرده بود از تکرار رقابت‌های فرسایشی دوره نخست جلوگیری کند. بااین‌حال، تصمیم اخیر رئیس‌جمهور این تصور را تقویت کرده که حتی نزدیک‌ترین مدیران او نیز لزوماً از تصمیم‌های مهم پیشاپیش مطلع نمی‌شوند.

ترامپ از مدافعانش ناراضی است؛ نگرانی انتخاباتی بالا گرفته

در سوی دیگر ماجرا، خود ترامپ نیز از عملکرد اطرافیانش رضایت ندارد. به گفته منابع نزدیک به رئیس‌جمهور، او معتقد است مشاوران و متحدانش به اندازه کافی و با شدت مورد انتظار از او در فضای عمومی دفاع نمی‌کنند. ترامپ در روز‌های اخیر با دوستان، کارکنان کاخ سفید و مشاوران بیرونی تماس گرفته و درباره وضعیت انتخابات و نحوه انتقال اطلاعات به خودش ابراز نگرانی کرده است.

بخشی از نارضایتی او متوجه جیمز بلر و کریس لاچیویتا، دو چهره اصلی راهبرد انتخاباتی جمهوری‌خواهان، بوده است؛ افرادی که از متحدان نزدیک سوزی وایلز محسوب می‌شوند. این موضوع موقعیت رئیس دفتر را حساس‌تر کرده است؛ زیرا انتقاد از راهبرد انتخاباتی دو متحد او، می‌تواند بر ارزیابی ترامپ از عملکرد مجموعه مدیریتی کاخ سفید نیز اثر بگذارد.

نظرسنجی‌های داخلی؛ گرانی به دردسر انتخاباتی جمهوری‌خواهان تبدیل شد

بخش مهمی از نگرانی‌ها به وضعیت اقتصادی و واکنش رأی‌دهندگان مربوط می‌شود. به گفته یک استراتژیست جمهوری‌خواه که از نتایج نظرسنجی‌های داخلی اطلاع داشته، حمایت از نامزد‌های حزب پس از گردهمایی میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان در دالاس به‌شدت کاهش یافته است.

رأی‌دهندگان در این بررسی‌ها گفته‌اند حزب جمهوری‌خواه توجه کافی به مشکلات اقتصادی آنها ندارد. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های زندگی، به یکی از محور‌های اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده است.

گزارش همچنین به نحوه استفاده ترامپ از زمان خود در ماه سپتامبر اشاره می‌کند. او به‌جای برگزاری گسترده برنامه‌های انتخاباتی، بخش قابل‌توجهی از ماه را صرف میزبانی از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و پیگیری پروژه‌های ساختمانی از جمله احداث سکوی جدید بالگرد کاخ سفید و سالن رقص پیشنهادی خود کرده است.

نگرانی از شکست در مجلس نمایندگان؛ حتی تگزاس و کانزاس هم مطرح‌اند

اگرچه کاخ سفید در مواضع رسمی همچنان از پیروزی جمهوری‌خواهان سخن می‌گوید، ارزیابی برخی مشاوران و متحدان ترامپ متفاوت است.

به گفته منابع گزارش، شمار زیادی از آنها انتظار دارند جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را از دست بدهند؛ هرچند درباره میزان احتمالی کرسی‌های ازدست‌رفته اتفاق‌نظر وجود ندارد.

در مورد سنا نیز مشاوران انتخاباتی ترامپ رقابت را نامطمئن ارزیابی کرده‌اند. این نگرانی با وجود هزینه‌های گسترده دو مجموعه انتخاباتی، یعنی کمیته سیاسی MAGA Inc؛ و صندوق رهبری سنا، ادامه دارد. نکته قابل‌توجه دیگر، مطرح‌شدن ایالت‌هایی مانند کانزاس و تگزاس در محاسبات رقابتی جمهوری‌خواهان است؛ ایالت‌هایی که معمولاً پایگاه انتخاباتی این حزب محسوب می‌شوند.

بیل پولت و تابلو‌های تبلیغاتی؛ رقابت برای جلب نظر رئیس‌جمهور

یکی از عجیب‌ترین جزئیات گزارش به شیوه بیل پولت برای جلب توجه ترامپ مربوط می‌شود. پولت که نامش در میان گزینه‌های احتمالی ریاست دفتر کاخ سفید مطرح شده، مرتباً تابلو‌های بزرگی حاوی پیشنهاد‌های خود را به محل حضور رئیس‌جمهور می‌برد؛ از زمین گلف گرفته تا بالگرد مارین وان و هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری.

موضوع این تابلو‌ها بسته به دغدغه روز ترامپ تغییر می‌کند؛ گاهی بازسازی مرکز کندی، گاهی تصمیم فدرال رزرو برای کاهش‌ندادن نرخ بهره و گاهی پیشنهاد‌های دیگر درباره مسائل مورد توجه رئیس‌جمهور. برخی تابلو‌ها حتی شامل تصاویر ترامپ یا عکس‌هایی از گردهمایی‌های انتخاباتی او هستند. اما تلاش پولت برای جلب نظر رئیس‌جمهور ظاهراً از حد گذشته است. به گفته دو مقام کاخ سفید و یک فرد نزدیک به دولت، ترامپ از تعداد زیاد تابلو‌ها شکایت کرده و گفته است که محل اقامت او در کاخ سفید از آنها پر شده است.

از بوسنی تا کاخ سفید؛ پرونده مشاوران ترامپ دردسرساز شد

اختلافات داخلی با افشای فعالیت‌های مشاوره‌ای جیمز بلر و کریس لاچیویتا در جمهوری صربسکا، منطقه صرب‌نشین بوسنی و هرزگوین، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. این دو برای ارائه خدمات مشاوره سیاسی به دولت نزدیک به روسیه به این منطقه سفر کرده بودند. مسئله زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد هر دو از افراد نزدیک به سوزی وایلز هستند و او در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ ترامپ با آنها همکاری داشته است.

ترامپ پس از انتشار خبر این سفر، در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آنها فاصله گرفت و هشدار داد در صورت ایجاد تضاد منافع، آنها را اخراج خواهد کرد.

حاشیه‌ها با انتشار تصویری از کیتی وایلز، دختر رئیس دفتر کاخ سفید، در سفر به جمهوری صربسکا بیشتر شد. او شریک شرکت لابی‌گری کانتیننتال استراتژی است؛ شرکتی که نمایندگی دولت این منطقه را بر عهده دارد، هرچند نام شخص او به‌صورت مستقل در اسناد افشای فعالیت‌های لابی‌گری ثبت نشده است.

به گفته سه مشاور بیرونی، مخالفان وایلز و دو مشاور انتخاباتی ترامپ با نشان‌دادن مطالب انتقادی درباره این فعالیت‌ها به رئیس‌جمهور، به تشدید سوءظن‌ها و اختلافات کمک کرده‌اند. با وجود این حواشی، بلر و لاچیویتا همچنان مسئولیت راهبرد انتخاباتی ترامپ را بر عهده دارند، اما به گفته یکی از استراتژیست‌های جمهوری‌خواه، نارضایتی اولیه رئیس‌جمهور ممکن است از قدرت آنها برای هدایت کارزار‌ها کاسته باشد.

کاخ سفید اختلافات را انکار می‌کند؛ رقابت‌ها ادامه دارد

دنیل آلوارز، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به گزارش، منابع ناشناس را به فرصت‌طلبی متهم کرده و تأکید کرده است که ترامپ تیمی متحد و توانمند تشکیل داده که بر اجرای برنامه «اول آمریکا» و پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای متمرکز است.

کوری لواندوفسکی، مشاور سابق ترامپ و از رقبای سوزی وایلز، نیز ادعای گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور درباره انتصاب بیل پولت به ریاست دفتر کاخ سفید را رد کرده است.

بااین‌حال، مجموع روایت‌های ارائه‌شده از سوی منابع گزارش نشان می‌دهد که نگرانی از نتیجه انتخابات، رقابت برای نفوذ در دولت را تشدید کرده است.

درحالی‌که ترامپ تلاش می‌کند با برگزاری گردهمایی‌های انتخاباتی حمایت جمهوری‌خواهان را حفظ کند، برخی نزدیکانش درگیر محاسبات مربوط به آینده قدرت در کاخ سفید شده‌اند. ۱۸ روز مانده به انتخابات، دولت ترامپ نه‌تنها با نارضایتی اقتصادی رأی‌دهندگان مواجه است، بلکه با اختلافاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که می‌تواند مدیریت سیاسی آن را در دوره پس از انتخابات دشوارتر کند.

منبع: فرهیختگان