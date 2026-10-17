سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از درگیری‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از آغاز درگیری‌هاست.

بر اساس گزارش هفتگی این سازمان که روز جمعه منتشر شد، طی هفت روز گذشته ۱۲۵ عبور کشتی به مقصد خروج از تنگه و ۱۲۹ عبور ورودی ثبت شده است. این آمار در مقایسه با هفته پیش از آن کاهش نشان می‌دهد؛ در آن دوره ۱۲۹ عبور خروجی و ۱۴۶ عبور ورودی ثبت شده بود.

این سازمان در مجموع از ۱۲ حمله به کشتی‌ها طی هفته گذشته خبر داد که ۱۰ مورد در تنگه هرمز، یک مورد در خلیج فارس و یک مورد در دریای عمان رخ داده است. در پی این حملات، ۶ کشتی به مسیر خود ادامه دادند یا به بندر رسیدند، یک کشتی از دست رفت، دو شناور از کار افتادند یا کنترل خود را از دست دادند و وضعیت سه کشتی دیگر همچنان نامشخص است.

در همین حال، یک کشتی کانتینری پس از برخورد پرتابه‌ای ناشناس در نزدیکی رأس شیخ مسعود در ۱۳ اکتبر دچار حادثه شد. به گفته این سازمان، کشتی روز بعد آتش گرفت و غرق شد. تمام خدمه آن تخلیه شدند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در عین حال هشدار داد تعیین شمار واقعی حملات دشوار است، زیرا بیشتر کشتی‌هایی که هدف قرار می‌گیرند، از گزارش دادن حوادث خودداری می‌کنند.

این سازمان اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در اواخر فوریه، ۸۴ حادثه در تنگه هرمز ثبت کرده است.

ادامه حملات در شرایطی است که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر تردد دریایی از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این آبراه یکی از مسیر‌های مهم انتقال انرژی و کالا در جهان است و همچنان جایگاه مهمی در مذاکرات تهران و واشنگتن دارد.

درگیری‌ها با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و در ماه آوریل آتش‌بسی برقرار شد. با توقف مذاکرات، درگیری‌ها میان واشنگتن و تهران بار دیگر از سر گرفته شد؛ هرچند دو طرف در ماه ژوئن بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیده بودند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، تردد کشتی ها
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