رحمانی و محمدنژاد در فینال،کرمپور به دیدار رده بندی راه یافت و خواری و افشار در شانس مجدد

باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در پنج وزن ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی ابتدا باید با موکایدا از ژاپن مبارزه کند و در صورت پیروزی، در دیدار رده بندی به مصاف ویزن‌هانت از رومانی خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بکتمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده بندی شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی ابتدا باید با دی لئون ترو از مکزیک مصاف دهد و در صورت پیروزی در ادامه با یپریمیان از ارمنستان مصاف دهد و در صورت گذر این حریف در رده بندی با میهال‌چان از رومانی مبارزه کند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی به مصاف ارسلان باگایف از روسیه می‌رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان مبارزه خواهد کرد.

برچسب ها: کشتی ، کشتی آزاد
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