مدال‌آور نقره المپیاد جهانی فیزیک گفت: تأمین امنیت معیشتی و فراهم کردن ملزومات زندگی، پیش‌شرط اصلی برای تمرکز نخبگان بر فعالیت‌های علمی و ماندگاری آنها در مسیر خدمت به میهن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمدحسین شریفی، مدال آور نقره المپیاد جهانی فیزیک در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در مسیر آماده‌سازی و اعزام، با چالش‌های جدی از جمله وقوع حملات و بمباران‌ها مواجه بودیم که می‌توانست بر روحیه دانش‌آموزان اثر منفی بگذارد؛ اما خوشبختانه دانش‌آموزان ما بسیار قوی ظاهر شدند و با حفظ روحیه خود، مسیر علمی را ادامه دادند.
 
شریفی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه حمل‌ونقل هوایی، افزود: در روزهای نزدیک به اعزام، نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های هواپیمایی و دشواری‌های دریافت ویزا وجود داشت، اما با تلاش‌های صورت گرفته و به لطف خداوند، پروازها با موفقیت انجام شد و دانش‌آموزان توانستند در مسابقات المپیاد حضور پیدا کنند.
 
وی با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه‌های علمی کشور، بر ضرورت حمایت از نخبگان در دوران دانشگاه تأکید کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که نخبگان ما پس از ورود به دانشگاه، با چالش‌های جدیدی از جمله مسائل معیشتی روبرو می‌شوند. اگر حمایت‌های لازم از جمله تأمین ملزومات زندگی و مسکن برای این عزیزان فراهم نشود، ممکن است تمرکز علمی آن‌ها آسیب ببیند.
 
شریفی تصریح کرد: هدف ما باید این باشد که نخبگان بتوانند با تمرکز کامل بر امور علمی، احساس مفید بودن در مسیر توسعه کشور را تجربه کنند. فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب و حمایت از استقلال معیشتی آن‌ها، تضمین‌کننده ماندگاری این سرمایه‌های ارزشمند در خدمت کشور خواهد بود.
 
برچسب ها: المپیاد جهانی ، المپیاد فیزیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
راست میگه بنده خدا
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۳۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
من جای توی بودم میرفتم جایی که قدرم رو بدونن.
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
تامین معیشت برای یک دانشمند ابتدایی ترین و واجب است
۵
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
دولت باید استخدام کند تمام نخبه ها را در جایگاه خودشان
۴
۵۸
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Iran (Islamic Republic of)
ل احمدی
۱۸:۲۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
واقعا یک مشت هنرمند و آرتیست دوزاری، و چند فوتبالیست که از بیت المال خرج کسانی که گروهی هیچ وقت چیزی نشدند...
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۱:۰۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
انقدر که به سلبریتی های خائن و فوتبالیستها دستمزد بیهوده میدهید یکمی به این بدبختیها پول بدهید که برای مملکت هم مفید هستند
۵
۶۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
بدبحت نیستند ،تاج سر و فخر و افتخار ایران و ایرانی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۷:۱۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
امیدوار قدر این عزیزان رو بیش از پیش بدانند و تمام کسانی که در هر عرصه ای تلاش کردن تا کشورمان سر بلند باشد خصوصا نخبگان علمی کشور رو
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