باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمدحسین شریفی، مدال آور نقره المپیاد جهانی فیزیک در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما در مسیر آماده‌سازی و اعزام، با چالش‌های جدی از جمله وقوع حملات و بمباران‌ها مواجه بودیم که می‌توانست بر روحیه دانش‌آموزان اثر منفی بگذارد؛ اما خوشبختانه دانش‌آموزان ما بسیار قوی ظاهر شدند و با حفظ روحیه خود، مسیر علمی را ادامه دادند.

شریفی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه حمل‌ونقل هوایی، افزود: در روزهای نزدیک به اعزام، نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های هواپیمایی و دشواری‌های دریافت ویزا وجود داشت، اما با تلاش‌های صورت گرفته و به لطف خداوند، پروازها با موفقیت انجام شد و دانش‌آموزان توانستند در مسابقات المپیاد حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه‌های علمی کشور، بر ضرورت حمایت از نخبگان در دوران دانشگاه تأکید کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که نخبگان ما پس از ورود به دانشگاه، با چالش‌های جدیدی از جمله مسائل معیشتی روبرو می‌شوند. اگر حمایت‌های لازم از جمله تأمین ملزومات زندگی و مسکن برای این عزیزان فراهم نشود، ممکن است تمرکز علمی آن‌ها آسیب ببیند.