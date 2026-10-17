فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شش عامل درگیری دسته جمعی در بیمارستان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران حسنوند گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی که باعت اخلال در نظم بیمارستان و برهم زدن رفاه و آسایش کادر درمان و شهروندان شهر شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس استان لرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان پس از حضور سریع و به موقع در محل، شش عامل درگیری دستگیر شد.

وی بیان کرد: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی، برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به اینکه عاملان درگیری انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس به عنوان حافظ امنیت مردم با هنجارشکنی و مخلان نظم و امنیت عمومی با اقتدار برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان