فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شش عامل درگیری دسته جمعی در بیمارستان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ کامران حسنوند گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی که باعت اخلال در نظم بیمارستان و برهم زدن رفاه و آسایش کادر درمان و شهروندان شهر شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس استان لرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان پس از حضور سریع و به موقع در محل، شش عامل درگیری دستگیر شد.

وی بیان کرد: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی، برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به اینکه عاملان درگیری انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس به عنوان حافظ امنیت مردم با هنجارشکنی و مخلان نظم و امنیت عمومی  با اقتدار برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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دستگیری عاملان درگیری در بیمارستان سلسله لرستان
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