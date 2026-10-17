سناتور آمریکایی با انتقاد از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ با ایران، از دونالد ترامپ خواست به این جنگ پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور خواست به جنگ با ایران پایان دهد و برای مقابله با افزایش سود شرکت‌های بزرگ نفتی، مالیات ویژه‌ای بر سود‌های بادآورده آنها اعمال کند.

سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیر، آقای ترامپ؛ آمریکا از افزایش قیمت بنزین به ثروت هنگفتی دست پیدا نمی‌کند، اما دوستان شما در شرکت‌های بزرگ نفتی چنین می‌کنند. خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران ۲ هزار دلار فقیرتر شده، در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی امسال ۱۲۵ میلیارد دلار ثروتمندتر شده‌اند. به این جنگ پایان دهید و از سود‌های بادآورده شرکت‌های بزرگ نفتی مالیات بگیرید.»

این اظهارات در واکنش به سخنان پیشین ترامپ مطرح شد که گفته بود ایالت‌های تگزاس، اوکلاهما و داکوتای شمالی به دلیل افزایش قیمت نفت «ثروت هنگفتی» به دست می‌آورند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شده بود که با پایان جنگ، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت.

بر اساس داده‌های منتشرشده در اوایل هفته، نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد افزایش یافت. قیمت انرژی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۴ درصد رشد کرد و قیمت نفت گرمایشی با جهشی ۷۴.۲ درصدی مواجه شد.

منبع: بریکینگ نیوز