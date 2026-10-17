باشگاه خبرنگاران جوان - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: براساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، شرایط جوی خراسان جنوبی تا اواسط هفته پیش رو نسبتا پایدار خواهد بود و آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: در این مدت، وزش باد در برخی ساعات دور از انتظار نیست و تغییرات دمایی در بیشتر نقاط استان خراسان جنوبی قابل توجه نخواهد بود.

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لطفی با اشاره به ماندگاری هوای سرد در مناطق سردسیر استان اظهار کرد: در برخی از این مناطق، از جمله شهرستان سربیشه، دمای هوا به کمتر از پنج درجه سلسیوس می‌رسد که می‌تواند محصولات کشاورزی حساس به سرما را در معرض آسیب قرار دهد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان به شرایط دمایی پیش رو، بیان کرد: برداشت محصولات حساس به دما‌های کمتر از پنج درجه سلسیوس در مناطق سردسیر خراسان جنوبی با سرعت بیشتری انجام تا از خسارت‌های احتمالی ناشی از افت دما جلوگیری شود.

منبع: ایرنا