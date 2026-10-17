باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «فرحه» محصول ۲۰۲۱ شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

داستان فیلم «فرحه» در روستای الطنطوره در شمال فلسطین اشغالی و برای دختری ۱۴ ساله با همین نام رخ می‌دهد که او در روز‌های طولانی از یک انباری شاهد اتفاقات وحشتناکی است که توسط گروه‌های رژیم صهیونیستی و با همراهی افسران انگلیسی نسبت به یک خانواده فلسطینی انجام می‌شود.

علی سلیمان، اشرف برهم، کرم طاهر، سمیرا اسیر از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «فرحه» شنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود و بازپخش آن روز دوشنبه ساعت ۱ بامداد خواهد بود.

منبع: شبکه نمایش