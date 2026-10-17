باشگاه خبرنگاران جوان- تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، با حضور در جمع ملی‌پوشان آقایان و بانوان ایران در ناگویا، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی و شرایط تمرینی ورزشکاران کشورمان قرار گرفت. این حضور در آستانه برگزاری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا انجام شد؛ رویدادی مهم که ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران با هدف کسب افتخار برای کشورمان، خود را برای حضور در آن آماده می‌کنند.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی در این دیدار، ضمن گفت‌و‌گو با ورزشکاران و بررسی وضعیت آنان، بر اهمیت حمایت از ملی‌پوشان تأکید کرد.



