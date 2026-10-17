باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند، به‌منظور برگزاری مراسم جان‌فدایان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی روز یکشنبه ۲۶ مهر در شهرستان ساری به شرح زیر اعمال خواهد شد:

🔹 مرحله اول ـ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح

ممنوعیت توقف در بلوار آزادی، از میدان امام به سمت میدان شهید قاسمی، و خیابان شهید بهزادی و تمامی خیابان‌های منتهی به آن اعمال خواهد شد.

🔹 مرحله دوم ـ از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر

علاوه بر محدودیت‌های مرحله اول، تردد در خیابان‌ها و معابر منتهی به بلوار آزادی نیز ممنوع خواهد شد. این محدودیت‌ها شامل مسیر‌های زیر است:

۱. بلوار امیر مازندرانی، از میدان کارگر به سمت بلوار آزادی؛

۲. خیابان فردوسی و تمامی کوچه‌های منتهی به آن؛

۳. خیابان رازی؛

۴. خیابان جمهوری، از میدان ساعت به سمت ابن‌شهرآشوب؛

۵. خیابان شیخ طبرسی، از تقاطع مازیار به سمت ابن‌شهرآشوب و تمامی خیابان‌های منتهی به بلوار آزادی (خ نوری و...)

۶. ضلع شرقی میدان امام خمینی (ره)، بلوار آزادی به سمت میدان شهید قاسمی و تمامی معابر منتهی به خیابان آزادی و محدوده مراسم از جمله خیابان‌های جام جم، پزشکی قانونی/ بعثت و رفاه

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن برنامه‌ریزی برای تردد‌های ضروری و استفاده از مسیر‌های جایگزین، با عوامل پلیس راهور، نیرو‌های انتظامی و عوامل اجرایی و امنیتی مستقر در محدوده همکاری لازم را داشته باشند.

همکاری و همراهی شما شهروندان عزیز، نقش مهمی در تأمین نظم و امنیت و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم جان‌فدایان خواهد داشت.

منبع:پلیس مازندران