باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، حضرت آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت، امشب با حضور در مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی امیرالمومنین (ع) و مرکز فوق تخصصی سوانح سوختگی ولایت رشت، از زحمات شبانه‌روزی و مجاهدت‌های کادر درمان و پرستاران این مراکز تجلیل کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تکریم مقام شامخ پرستار و خداقوت به این فرشتگان رحمت انجام شد، دکتر هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مهدی فلاح نماینده مردم شریف شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی و مهندس میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت،حضرت آیت الله فلاحتی را همراهی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در جریان این بازدید، ضمن گفتگو با جمعی از پرستاران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی قرار گرفت و با اهدای گل و هدایایی، از ایثارگری‌ها و صبر انقلابی این قشر زحمتکش تقدیر کرد.حضرت آیت‌الله فلاحتی پرستاران را جانفدایان واقعی عرصه سلامت توصیف کرد که با تاسی به فرهنگ ایثار، در سخت‌ترین شرایط پایین‌دار صیانت از جان همنوعان خود هستند.

مسئولان ارشد استان نیز ضمن تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از معیشت، مطالبات و رفع دغدغه‌های جامعه پرستاری، بر تلاش مدیریت استان برای بهبود زیرساخت‌های درمانی و تکریم شایسته مدافعان خط مقدم سلامت تاکید نمودند.

منبع: روابط عمومی