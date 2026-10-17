تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران با پیروزی ۶۷ بر ۶۲ مقابل کره جنوبی، دومین برد پیاپی خود را در پاراآسیایی ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران امروز شنبه ۲۵ مهرماه، در دومین دیدار خود از مرحله گروهی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، در رقابتی نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۶۷ بر ۶۲ کره جنوبی را شکست داد و دومین پیروزی پیاپی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان نیمه نخست را با نتیجه ۳۱ بر ۲۸ به حریف واگذار کردند، اما در ادامه با نمایشی قدرتمند و جبران اختلاف امتیاز، موفق شدند در پایان با نتیجه ۶۷ بر ۶۲ به برتری برسند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های عراق، کره جنوبی و فیلیپین هم‌گروه است، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در سومین دیدار خود به مصاف فیلیپین خواهد رفت.