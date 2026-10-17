باشگاه خبرنگاران قزوین - شهریار کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان دارای سند مالکیت هستند و صدور ۲ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای واحد‌های تولیدی، کارگاهی، صنفی و زیرساخت‌ها نیز در این راستا صورت گرفته است.

وی، تعیین تکلیف اسناد تفکیکی را یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دانست و افزود: صدور و واگذاری اسناد تفکیکی می‌تواند به تثبیت مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، اعمال ارزش واقعی واحد‌های صنعتی، افزایش توان سرمایه در گردش، تسهیل نقل‌وانتقال و جذب شرکای تجاری کمک کند.

این مسئول ادامه داد: مالکیت تفکیکی همچنین برای واحد‌های صنعتی بهره‌بردار که برای دریافت تسهیلات بانکی، ترهین محل اجرای طرح و ارایه سند مالکیت به عنوان وثیقه با مشکل مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از نیاز‌های فعالان اقتصادی را برطرف کند.

کشاورز شاهباز با اشاره به صدور اسناد تک‌برگی برای واحد‌های تولیدی، تاکید کرد: تاکنون برای ۴۱۵ واحد تولیدی بهره‌بردار در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سند تک‌برگی صادر و به صاحبان آنها واگذار شده است.

به گفته وی، واحد‌های تولیدی که موفق به دریافت پروانه پایان‌کار ساختمانی و پروانه بهره‌برداری شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای دریافت سند تک‌برگی اقدام کنند.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بیان کرد: ۲ هزار و ۳۱۵ قرارداد نیز هم اکنون با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان منعقد شده که از این تعداد، یک هزار و ۱۳۵ واحد به بهره‌برداری رسیده که زمینه‌ساز ۳۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را نیز در استان فراهم کرده‌اند.

منبع: شهرک صنعتی قزوین