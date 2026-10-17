مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای واحد‌های تولیدی، کارگاهی، صنفی و زیرساخت‌های مستقردر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان صادر و آماده انتقال است.

باشگاه خبرنگاران قزوین - شهریار کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان دارای سند مالکیت هستند و صدور ۲ هزار و ۸۰۰ فقره سند مالکیت تفکیکی برای واحد‌های تولیدی، کارگاهی، صنفی و زیرساخت‌ها نیز در این راستا صورت گرفته است.

وی، تعیین تکلیف اسناد تفکیکی را یکی از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دانست و افزود: صدور و واگذاری اسناد تفکیکی می‌تواند به تثبیت مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، اعمال ارزش واقعی واحد‌های صنعتی، افزایش توان سرمایه در گردش، تسهیل نقل‌وانتقال و جذب شرکای تجاری کمک کند.

این مسئول ادامه داد: مالکیت تفکیکی همچنین برای واحد‌های صنعتی بهره‌بردار که برای دریافت تسهیلات بانکی، ترهین محل اجرای طرح و ارایه سند مالکیت به عنوان وثیقه با مشکل مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از نیاز‌های فعالان اقتصادی را برطرف کند.

کشاورز شاهباز با اشاره به صدور اسناد تک‌برگی برای واحد‌های تولیدی، تاکید کرد: تاکنون برای ۴۱۵ واحد تولیدی بهره‌بردار در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سند تک‌برگی صادر و به صاحبان آنها واگذار شده است.

به گفته وی، واحد‌های تولیدی که موفق به دریافت پروانه پایان‌کار ساختمانی و پروانه بهره‌برداری شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای دریافت سند تک‌برگی اقدام کنند.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بیان کرد: ۲ هزار و ۳۱۵ قرارداد نیز هم اکنون با متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان منعقد شده که از این تعداد، یک هزار و ۱۳۵ واحد به بهره‌برداری رسیده که زمینه‌ساز ۳۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را نیز در استان فراهم کرده‌اند.

منبع: شهرک صنعتی قزوین

برچسب ها: سند مالکیت ، شهرک های صنعتی
خبرهای مرتبط
بهره برداری از شبکه گازرسانی شهرک صنعتی کوهین قزوین
صنایع قزوین در مسیر خدمت به زائران بدرقه شهید ایران
آزادسازی ۱۴ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی قزوین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تنها با دو درجه کاهش دمای خانه‌ها، چرخ تولید در صنایع پر رونق‌تر می‌چرخد
مسجد جامع قزوین در آستانه ارزیابی یونسکو؛ هشدار به مالکان خانه‌های تاریخی
بهره‌برداری از ۲۷ پروژه آموزشی و ورزشی در قزوین همزمان با سراسر کشور
۲۸۰۰ فقره سند تفکیکی در شهرک‌های صنعتی قزوین صادر شد
صدور هزار و ۱۵۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در قزوین