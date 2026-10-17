معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که روز جمعه پخش شد، تلویحاً از اختلاف‌نظر خود با دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به احتمال اختلاف‌نظر خود با دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران، گفت می‌توان درباره یک موضوع مشخص با رئیس‌جمهور اختلاف داشت و همچنان از دیگر اقدامات او حمایت کرد.

ونس در یک برنامه گفت‌وگوی سیاسی به میزبانی شان اسپایسر، سخنگوی پیشین کاخ سفید گفت: «حتی اگر در آن یک موضوع با او اختلاف‌نظر داشته باشید، می‌توانید این اختلاف را داشته باشید. فکر می‌کنم من هم چنین اختلاف‌نظری داشته‌ام.»

این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره رابطه ونس با تاکر کارلسون، مفسر سیاسی و متحد پیشین ترامپ مطرح شد. کارلسون به‌شدت از جنگ با ایران انتقاد کرده و اعلام کرده است که این جنگ بیش از آنکه در راستای منافع آمریکا باشد، منافع اسرائیل را تأمین می‌کند و با وعده ترامپ برای پرهیز از مداخلات نظامی پرهزینه در خارج از کشور مغایرت دارد.

ونس گفت کارلسون به‌ شدت از جنگ خشمگین است و افزود: «من و او در این‌باره هم در محافل خصوصی و هم در ملأعام صحبت کرده‌ایم. می‌دانم چه احساسی دارد و او را درک می‌کنم.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، با اشاره به دیدگاه‌های کارلسون گفت به او توصیه کرده است که به دلیل اختلاف‌نظر بر سر یک موضوع، تمام اقدامات دیگر ترامپ را نادیده نگیرد.

ونس افزود: «چیزی که به تاکر گفته‌ام این است که به خاطر یک موضوع، همه‌چیز را کنار نگذار... آیا بسته نگه داشتن مرز‌ها و پایان دادن به تبعیض نژادی مضحک علیه سفیدپوستان در پذیرش دانشگاه‌ها، اقداماتی نیستند که باید اذعان کرد دونالد ترامپ در آنها کار‌های زیادی انجام داده است؟»

منبع: خبرگزاری آناتولی 

برچسب ها: معاون ترامپ ، جنگ ایران
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