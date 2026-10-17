شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری دومین جشنواره انار در روستای گردشگری جوشقان از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین جشنواره بزرگ انار در روستای گردشگری و خوش آب و هوای جوشقان از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی برگزار شد. این جشنواره به‌عنوان یکی از رویداد‌های شاخص کشاورزی و گردشگری در روستای جوشقان مرکزی است که هر ساله با استقبال پرشور همشهریان و گردشگران با هدف معرفی ظرفیت‌های بزرگ تاریخی و طبیعی و محلی صورت می‌گیرد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - مرکزی

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برچسب ها: برگزاری جشنواره ، جشنواره انار ، سوژه خبری
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