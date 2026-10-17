مصوبه هتل ولنجک باطل شد/ شهرداری تهران: تابع قانون هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پروژه هتل ولنجک در شمال تهران، به‌دلیل ابهامات مربوط به ضوابط شهرسازی، تعداد طبقات و وضعیت زمین محل احداث، طی سال‌های اخیر با حواشی متعددی همراه بوده است. این پروژه که طرح اولیه آن شامل ۴۲ طبقه، با تعداد قابل توجهی طبقات زیرزمینی بود، با ورود سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری‌های قضایی، در کانون توجه قرار گرفت.

یکی از محور‌های اصلی این پرونده، مغایرت مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان شده است؛ موضوعی که در نهایت به ابطال مصوبه مربوط به این پروژه در دیوان عدالت اداری انجامید.

مصوبه کمیسیون ماده ۵ هتل ولنجک ابطال شده است

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین وضعیت پرونده هتل ولنجک، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و اعلام کرد مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره این پروژه که مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده بود، مورد پیگیری قرار گرفته و در دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

کاظمی همچنین با اشاره به رسیدگی‌های قضایی این پرونده، از صدور حکم محکومیت برای تعدادی از افراد و ادامه رسیدگی کیفری درباره برخی دیگر خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت محل پروژه نیز توضیح داد که به‌دلیل ایجاد گودبرداری و احتمال بروز خطر برای شهروندان، با مجوز دادسرای تهران، انجام عملیات زیرسازی تا رسیدن به تراز صفر با هدف ایمن‌سازی محل و رفع خطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته کاظمی، این اقدامات به معنای صدور مجوز برای ادامه احداث هتل نیست و موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تعداد طبقات باید با بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب مقررات قانونی تعیین تکلیف شود.

شهرداری تهران: تابع قانون هستیم

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم مربوط به ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری ابلاغ شده و آیا عملیات ساخت هتل ادامه پیدا می‌کند، گفت: بار‌ها از سوی شهردار تهران، همکاران در معاونت شهرسازی، کمیسیون ماده ۵ و سایر بخش‌های شهرداری اعلام شده که شهرداری کاملاً تابع قانون است.

وی افزود: حتماً اگر قانون چیزی را به ما ابلاغ بکند، ما عمل خواهیم کرد و در واقع از یک مسیر قانونی موضوعات را پیش خواهیم برد.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین تأکید کرد در صورت وجود ابلاغ قانونی، موضوع از مسیر قانونی خود پیگیری خواهد شد.

اکنون با توجه به اعلام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ و توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره ضرورت ایمن‌سازی محل، تعیین تکلیف وضعیت ابلاغ تصمیم به شهرداری و روشن‌شدن حدود مجاز عملیات در این پروژه، از مهم‌ترین موضوعات باقی‌مانده درباره هتل ولنجک است؛ پروژه‌ای که سرنوشت ادامه ساخت آن همچنان نیازمند شفاف‌سازی رسمی است.