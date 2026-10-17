باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مجتبی سعیدی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محلی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در باغداری استان، بخشی از نیاز بازار مصرف در مواقع نیاز به تنظیم بازار، از طریق خرید توافقی محصولات باکیفیت تولیدی در باغات کردستان تأمین می‌شود.

مدیر تعاون روستایی کردستان با تأکید بر اهداف این طرح افزود: «هدف ما در تعاون روستایی، ایجاد تعادل در بازار و حمایت توأمان از باغداران و مصرف‌کنندگان است. از این رو، اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان کردستان با ورود به عرصه خرید توافقی سیب، تلاش می‌کنند بخشی از زنجیره تأمین و توزیع استان را به محصولات داخلی اختصاص دهند.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأمین نیاز بازار از تولیدات داخل استان، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهینه‌سازی زنجیره توزیع، بستر مناسبی را برای سودآوری عادلانه کشاورزان و گردش سرمایه در بخش کشاورزی استان فراهم می‌سازد.

سعیدی در پایان یادآور شد که شبکه تعاون روستایی استان با همکاری دستگاه‌های ذیربط، آمادگی کامل دارد تا در مواقع لزوم برای تنظیم بازار، فرآیند خرید توافقی و عرضه محصولات باغی را با دقت و به‌موقع اجرا نماید.