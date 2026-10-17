صدور هزار و ۱۵۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در قزوین

باشگاه خبرنگاران قزوین - میترا عقیلی مدیرکل استاندارد قزوین ضمن تشریح عملکرد اداره‌کل استاندارد استان قزوین در چهار محور قانونی نظام استاندارد از جمله استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق، اظهار کرد: این اداره‌کل با هدف تسهیل فرآیندها، فرهنگ‌سازی کیفیت و صیانت از حقوق مردم، اقدامات گسترده‌ای را در راستای وظایف ذاتی خود در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به سرانجام رسانده که این روند نقش مستقیمی در ارتقای شاخص‌های ایمنی و توسعه اقتصادی استان داشته است.

وی به دستاورد‌های حوزه آموزش و پژوهش اشاره کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری تحقق ۷۰ درصدی آموزش‌های برون‌سازمانی، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد حاصل شد؛ در همین راستا از هدف تعیین شده معادل یک هزار و ۳۲۶ نفر ساعت آموزش، ۹۸۲ نفر ساعت آموزش تخصصی گذرانده شد که این دوره‌ها نقش بسزایی در ارتقای کیفیت و استانداردسازی فرآیند‌ها ایفا می‌کنند، همچنین در این ۱۰۰ مورد بازنگری استاندارد ملی توسط اداره‌کل انجام گرفت و هفت مورد تدوین استاندارد نیز در دست اقدام است.

عقیلی با اشاره به فعالیت دفاتر استانداردسازی در سطح استان اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ دفتر استانداردسازی در استان فعال هستند که در زمینه‌های آموزش، مشارکت در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی، عضویت در کمیته‌های فنی متناظر و تحقیق و پژوهش با اداره کل همکاری دارند و اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی، کارشناسان رسمی و متخصصین می‌توانند در این حوزه مشارکت و همفکری ارزنده‌ای داشته باشند.

این مسئول به مقوله ایمنی آسانسور‌ها و صیانت از سلامتی شهروندان تاکید کرد و گفت: اخذ گواهی ایمنی آسانسور‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و این تجهیزات به طور حتم بایستی این تاییدیه را داشته باشند و سالانه نیز تمدید شود، بنابراین استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی با جدیت در دستور کار اداره‌کل استاندارد و کارگروه آسانسور استان قرار دارد.

به گفته این مسئول، طی مدت ۶ ماه نخست امسال، ۸۸۶ مورد گواهی ایمنی آسانسور صادر شده که نسبت به سال گذشته ۱۰۲ مورد افزایش داشتیم و در همین مدت نیز برای صدور این گواهی‌ها، یک هزار و ۳۴۴ بازرسی فنی انجام گرفت.

وی ادامه داد: در صورت بی‌توجهی و عدم اخذ گواهی ایمنی، مسوولیت و عواقب حقوقی و قانونی بهره‌برداری از آسانسور فاقد گواهی برعهده مالک، بهره‌بردار و بالاترین مقام مسوول خواهد بود.

وی، استاندارد را در خط مقدم مدیریت مصرف انرژی دانست و یادآور شد: یکی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی، اخذ گواهی معاینه فنی موتورخانه‌ها است که در این راستا ۲۳ مورد بازرسی از موتورخانه دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست سال جاری صورت گرفت؛ همچنین ۲۵ مورد بازرسی فنی از صنایع انرژی‌بر مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری و ۵۰ مورد بازرسی و نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبه‌های انرژی برروی برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر در بازار انجام شد، از شهروندان درخواست داریم تا به رده بازده انرژی درج‌شده روی برچسب‌ها دقت کنند و برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها، تجهیزات با رده بازده بالاتر را خریداری نمایند.

مدیرکل استاندارد استان قزوین در خصوص تسهیل تجارت و فرآیند‌های گمرکی تاکید کرد: در نیمه نخست امسال همچنین کاهش چشمگیر زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق کالای وارداتی را شاهد بودیم که از هفت روز به ۲.۲۷ روز رسیده و متوسط زمان صدور گواهی ارزیابی انطباق کالای صادراتی نیز از ۲.۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و در مجموع ۶۶۱ اظهارنامه وارداتی مورد ارزیابی انطباق قرار گرفت.

عقیلی به ایمنی شهربازی‌های سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: بازرسی و نظارت بر تجهیزات و وسایل شهربازی‌ها با هدف صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان به طور جدی انجام می‌شود و در همین راستا طی ۶ ماه نخست امسال، ۳۸۴ بازرسی از تجهیزات شهربازی‌ها صورت گرفت، از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم هنگام استفاده از این تجهیزات، حتماً به وضعیت ایمنی و گواهی مجوز بهره‌برداری وسایل بازی توجه لازم را داشته باشند.

مدیرکل استاندارد قزوین بیان کرد: ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، تسهیل تجارت و افزایش اعتماد عمومی و رضایت مصرف‌کنندگان بدون مشارکت مردم، تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و متخصصان امکان‌پذیر نخواهد بود و لذا شهروندان در صورت داشتن هرگونه گزارش یا شکایت می‌توانند از طریق سامانه «مردم‌دار» موارد خود را ثبت کنند و همچنین برای اطمینان از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی درج‌شده در زیر علامت استاندارد کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند.

منبع: استاندارد قزوین