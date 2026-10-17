باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی علمی و هدفمند در حوزه تولیدات دامی، گفت: کمیته فنی دام و طیور بستری برای بررسی مسائل تخصصی، تبادل تجربیات کارشناسان و فعالان این بخش و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در راستای رفع موانع تولید است.

او افزود:رویکرد اصلی در این کمیته باید بر ارائه راهکار‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و تقویت ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید دام و طیور متمرکز باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل فنی، اقتصادی و مدیریتی واحد‌های تولیدی، گفت: توسعه پایدار صنعت دام و طیور مستلزم شناسایی دقیق مشکلات، اولویت‌بندی نیازها، بهره‌گیری از دانش روز و تدوین برنامه‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های تولیدی و نیاز‌های اقتصادی استان است. در این مسیر، هم‌افزایی میان کارشناسان تخصصی، مدیران اجرایی و بهره‌برداران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه‌های تمام‌شده باشد.

او افزود: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، ارتقای بهره‌وری نهاده‌های دامی، بهبود مدیریت واحد‌های پرورشی، تقویت برنامه‌های اصلاح نژاد و بهبود کیفیت محصولات دامی از جمله محور‌هایی است که باید در برنامه‌ریزی‌های تخصصی این بخش مورد توجه قرار گیرد.

نگهدار گفت:همچنین، تصمیم‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های فعلی تولیدکنندگان، زمینه افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولیدی در برابر نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های تأمین نهاده‌ها فراهم شود.

او با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در امنیت غذایی کشور، افزود: تولید پایدار محصولات پروتئینی، تأمین نیاز‌های غذایی جامعه، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش کشاورزی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های این حوزه به شمار می‌رود. ازاین‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت کمیته‌های فنی برای ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی و پیگیری راهکار‌های مؤثر، می‌تواند به بهبود شرایط تولید و تقویت زنجیره تأمین محصولات دامی کمک کند.

نگهدار در پایان با تأکید بر نقش توسعه تولیدات دامی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع و نهاده‌های وارداتی در حد امکان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت پایداری اقتصادی واحد‌های دام و طیور باید در کانون برنامه‌ریزی‌های این بخش قرار گیرد. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در چارچوب وظایف و برنامه‌های خود، پیگیری مسائل تخصصی و حمایت از راهکار‌هایی را که به رفع موانع تولید، ارتقای کیفیت و تقویت توان اقتصادی بهره‌برداران منجر شود، از اولویت‌های مهم بخش تولیدات دامی می‌داند.