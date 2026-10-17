باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «قصه‌های مجید (ورزش)» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، شنبه ۲۵ مهرماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

«قصه‌های مجید» داستان پسر نوجوانی است که همراه مادربزرگش در اصفهان زندگی می‌کند و خلاقیت او در حل مسائل و گاهی دردسر ساختن برای اطرافیان، به قلم هوشنگ مرادی کرمانی، داستانی جذاب و دیدنی را به وجود آورده است.

مهدی باقربیگی، پروین‌دخت یزدانیان، محمدعلی میانداری، جمشید صدری، جهانبخش سلطانی، مرتضی حسینی، محمدعلی شاهمرادی، رضا صدقی‌پور، رضا حسین‌زاده، افشین زرافشانی، اصغر خسروی و حسن سراییان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «بارانداز» به کارگردانی مهدی کرم‌پور، یکشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیرعلی کرامت کشتی‌گیری است که با کمک مربی‌اش، آقای نیازی، ترقی و پیشرفت زیادی کرده است، اما به دلیل ناراحتی‌ای که در زانویش به وجود آمده، دچار مشکل شده است. امیرعلی تصمیم می‌گیرد که دیگر کشتی نگیرد، زیرا آنها از این وضع خاطره خوبی ندارند. از طرف دیگر، امیرعلی دیگر صاحب بچه نمی‌شود و همسرش هم با این قضیه کاملاً کنار آمده است. درگیرودار این مشکلات، شخصی به اسم وحید که مدیر یک شرکت تبلیغاتی است، می‌خواهد برای امیرعلی تبلیغات کند تا او را به مسابقات المپیک بفرستد و…

در این فیلم امیریل ارجمند، مجید مظفری و سپیده علایی نقش‌های اصلی را بر عهده دارند.

فیلم سینمایی «ادی عقاب آسمان‌ها» به کارگردانی دکستر فلچر، یکشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۲۳ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ادی ادواردز پسر جوانی است که آرزو دارد در رشته پرش با اسکی در المپیک زمستانی شرکت کند، اما هیچ‌کس او را جدی نمی‌گیرد. ادی با سرسختی و پشتکار فراوان جهانیان را تحت تأثیر قرار داد و در مسابقات المپیک زمستانی سال ۱۹۸۸ تماشاگران را شگفت‌زده کرد.

تارون اگرتون، هیو جکمن، کریستوفر واکن، ایریس بربن، جیم برودبنت و دکلان لونی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

منبع: شبکه نمایش