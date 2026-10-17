باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مدیرعامل شرکت آبفای کردستان گفت: سامانه پایش زیستی با استفاده از ماهی زبرا در ورودی تصفیه‌خانه آب شرب شهر سنندج به‌عنوان یک سامانه هشدار سریع با رعایت دستورالعمل‌های شرکت مهندسی آبفا کشور راه اندازی شد.

محمد فرهاد با بیان این مطلب اظهار داشت: این سامانه کیفیت آب خام ورودی را به‌صورت پیوسته پایش می‌کند و در صورت مشاهده تغییرات غیرعادی در رفتار ماهی‌ها، به اپراتور‌ها هشدار می‌دهد.

وی افزود: ماهی زبرا به دلیل حساسیت بالا به تغییرات کیفیت آب، رفتار قابل مشاهده و امکان نگهداری در شرایط کنترل‌شده، یکی از گونه‌های شناخته‌شده در مطالعات پایش زیستی است. این ماهی‌ها به طیفی از آلاینده‌ها مانند فلزات سنگین، سموم کشاورزی، ترکیبات آلی و برخی سموم جلبکی واکنش نشان می‌دهند.

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان با بیان اینکه سامانه جدید مکمل روش‌های فیزیکی و شیمیایی پایش آب است، خاطرنشان کرد: در حالی که دستگاه‌های آنلاین معمولاً پارامتر‌های مشخصی مانند pH، کدورت، هدایت الکتریکی و کلر باقی‌مانده را اندازه‌گیری می‌کنند، پایش زیستی می‌تواند اثر ترکیبی و سمی آلاینده‌های ناشناخته یا ترکیبی را نشان دهد.

فرهاد با تأکید بر اینکه هدف از راه اندازی این سامانه افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه و کاهش ریسک برای سلامت مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: این سامانه یک ابزار مکمل برای حفاظت از کیفیت آب است و کمک می‌کند پیش از آنکه آلودگی به مراحل تصفیه برسد، هشدار دریافت شود.

وی از مزایای این سامانه را پایش ۲۴ ساعته، هشدار سریع، هزینه نسبی پایین‌تر در مقایسه با برخی روش‌های پیشرفته و امکان واکنش پیش‌دستانه اشاره کرد. همچنین در صورت بروز مشکل، نمونه‌برداری هدفمند و بررسی‌های تکمیلی آزمایشگاهی انجام می‌شود تا منشأ و نوع آلودگی مشخص شود.