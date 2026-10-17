سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از پایش ۹۰ داروخانه گیاه‌پزشکی در نیمه نخست امسال خبر داد و صیانت از سرمایه کشاورزان را هدف اصلی این نظارت‌ها برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام لطف اله نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: نظارت بر واحد‌های عرضه‌کننده سموم و نهاده‌ها گامی مؤثر در جهت حمایت از بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

او افزود: در ۶ ماه نخست امسال، کارشناسان این مدیریت طی نود مرحله بازرسی تخصصی از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی سطح شهرستان، روند عرضه سموم و کود را به دقت زیر نظر گرفتند تا از توزیع اقلام غیرمجاز جلوگیری شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد در ادامه گفت: این پایش‌ها دستاوردی ارزشمند برای امنیت مزارع به شمار می‌آید و کشاورزان عزیز می‌توانند با خیالی آسوده از خدمات فنی کارشناسان بهره‌مند شوند و محصولات سالم‌تری به بازار عرضه کنند.

برچسب ها: جهاد کشاورزی مازندران ، سموم کشاورزی
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