باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرام لطف اله نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: نظارت بر واحد‌های عرضه‌کننده سموم و نهاده‌ها گامی مؤثر در جهت حمایت از بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

او افزود: در ۶ ماه نخست امسال، کارشناسان این مدیریت طی نود مرحله بازرسی تخصصی از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی سطح شهرستان، روند عرضه سموم و کود را به دقت زیر نظر گرفتند تا از توزیع اقلام غیرمجاز جلوگیری شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد در ادامه گفت: این پایش‌ها دستاوردی ارزشمند برای امنیت مزارع به شمار می‌آید و کشاورزان عزیز می‌توانند با خیالی آسوده از خدمات فنی کارشناسان بهره‌مند شوند و محصولات سالم‌تری به بازار عرضه کنند.