مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: فروش اجباری خدمات (سرویس) فیبرنوری توسط برخی اپراتورهای این طرح در مشهد موجب شده که تاکنون هشت پرونده تخلف در این خصوص تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دلگیر با بیان اینکه پرونده های تشکیل شده در حال رسیدگی است، افزود: در حال حاضر اپراتورهای آسیاتک، مخابرات، ایرانسل و شاتل در حال ارائه و نصب خدمات فیبرنوری در مشهد هستند و هرگونه قطع خدمات تلفن ثابت و اجبار مشترکان به خرید سرویس فیبرنوری، فروش اجباری خدمات محسوب شده و تخلف است.

وی با اشاره به پیگیری پرونده‌های مختلف در این خصوص گفت: اگر در فرایند نصب خدمات فیبرنوری توسط پیمانکاران، خدمات تلفن ثابت قطع شود، این موضوع ارتباطی با ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت نداشته و پیمانکار باید مشکل را برطرف و ارتباط تلفن ثابت را برای مشترکان محلی برقرار کند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: در حال حاضر خدمات فیبرنوری برای ۶۹۵ هزار خانوار و یا مکان در مشهد برقرار شده و از این میان ۹۵ هزار مشترک در حال استفاده از خدمات فیبرنوری هستند.

دلگیر با بیان اینکه هم اکنون در منطقه مخابراتی ۱۵ خرداد (وکیل آباد) عملیات نصب زیرساخت فیبرنوری در حال اجراست، ادامه داد: هر منطقه ای از شهر که فیبرنوری در حال نصب و جایگزینی با سیم‌های مسی است، مشترکانی که به هر دلیل تمایل به استفاده از خدمات تلفن ثابت در بستر فیبرنوری ندارد، می توانند کماکان از خدمات تلفن ثابت بر بستر سیم مسی استفاده کند.

وی گفت: در این رابطه اپراتور موظف است یک مودم خاص و تک منظوره و بدون دریافت هزینه برای مشترک نصب کند، این مودم؛ مدیا و محیط فیبرنوری را تبدیل به زیرساخت سیم مسی کرده تا مشترکان بتوانند از خدمات تلفن سابق خود همچون گذشته استفاده کنند.