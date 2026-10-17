باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته سوم و پایانی لیگ هندبال جوانان دختر مازندران، جام شهدای ورزشکار لامرد که به صورت متمرکز در رستمکلا برگزار شد، تیم نواندیشان نوشهر با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

در این روز، ابتدا آکادمی ایزدپناه چمستان در یک بازی برتر و با نتیجه ۴۳ بر ۳۵ از سد اِیت ساری گذشت.

در دیگر دیدار هفته پایانی نیز نواندیشان نوشهر ۲۸ بر ۱۸ موفق شد میزبان یعنی شهید شیری رستمکلا را از پیش رو بردارد تا به این ترتیب نماینده نوشهر در پایان هفته سوم فاتح این رقابت‌ها شود.

شهید شیری رستمکلا نایب قهرمان شد و آکادمی ایزدپناه چمستان در جایگاه سوم ایستاد.