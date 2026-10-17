رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی از حصول سازش در یک پرونده قتل عمد در شهرستان سردشت خبر داد؛ سازشی که در چارچوب پویش «به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم» به دست آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: متهم، ع.م، به اتهام قتل عمد مرحوم ج.م در سال ۱۴۰۵ تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده او در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی بود.

وی افزود: با تلاش ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه پرونده از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان سردشت ،معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان افزود: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.

برچسب ها: سازش پرونده قصاص ، دادگستری
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