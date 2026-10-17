تیم وارش نوشهر تنها نماینده مازندران در لیگ برتر بانوان ایران، به اولین پیروزی خود دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران ، وارش نوشهر برابر مهمانش تیم خوب ایستا البرز با نتیجه ۲ بر ۱ به برتری دست یابد.

وارش با گل‌های زیبا نعمت پور و غزل صابری پور در ورزشگاه شهدای نوشهر به پیروزی رسید.

نوشهری‌ها با ۳ امتیاز و تفاضل گل کمتر از ملوان بندرانزلی از انتهای جدول رده‌بندی مسابقات و رتبه دهم با ۲ پله صعود به جایگاه هشتم رفتند.

پرسپولیس تهران با کسب ۴ برد و ۱۲ امتیاز، صدرنشین مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور است.

وارش نوشهر هفته آینده در یک دیدار حساس و ۶ امتیازی، مقابل تیم پایین جدولی آوا تهران صف‌آرایی می‌کند.

نوشهر قهرمان قهرمان لیگ هندبال جوانان دختر

تیم نواندیشان نوشهر عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ جوانان دختر مازندران را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته سوم و پایانی لیگ هندبال جوانان دختر مازندران، جام شهدای ورزشکار لامرد که به صورت متمرکز در رستمکلا برگزار شد، تیم نواندیشان نوشهر با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

در این روز، ابتدا آکادمی ایزدپناه چمستان در یک بازی برتر و با نتیجه ۴۳ بر ۳۵ از سد اِیت ساری گذشت.

در دیگر دیدار هفته پایانی نیز نواندیشان نوشهر ۲۸ بر ۱۸ موفق شد میزبان یعنی شهید شیری رستمکلا را از پیش رو بردارد تا به این ترتیب نماینده نوشهر در پایان هفته سوم فاتح این رقابت‌ها شود.

شهید شیری رستمکلا نایب قهرمان شد و آکادمی ایزدپناه چمستان در جایگاه سوم ایستاد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال بانوان
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