باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، از دستگیری فرد عرضه‌کننده اسفناج آلوده به گیاه سمی تاتوره در پی مسمومیت تعدادی از شهروندان خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی بروز مسمومیت و انتقال تعدادی از شهروندان به بیمارستان، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن علل و عوامل آن ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به وخامت حال برخی از مسمومان، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد این حادثه تأکید کرد و گفت: شناسایی علل وقوع حادثه و بررسی مسئولیت عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.

ایلالی همچنین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند و اطلاعات مربوط به این حادثه را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

وی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات مراقبتی و نظارتی از سوی مسئولان بهداشتی تأکید کرد و خواستار انجام اقدامات لازم برای صیانت از سلامت شهروندان و ارائه گزارش نتایج بررسی‌ها به مدعی‌العموم شد.

دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره وضعیت مسمومان و روند رسیدگی قضایی به این پرونده، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.