فدراسیون فوتبال هنوز در مورد معمای ۷۵۰ هزار دلاری دریافتی از هلدینگ خلیج‌فارس توضیحات کافی اراده نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در کش و قوس‌های فوتبالی در ماه‌های اخیر از پیش از جام جهانی تا امروز حاشیه‌های زیادی پیرامون عملکرد فدراسیون فوتبال دهان به دهان شد از بحث معرفی قهرمان لیگ ناتمام تا غیر مجاز بودن حضور یاسر آسانی در استقلال و همچنین سربازی بیرانوند و ...

در مورد معرفی قهرمان لیگ برتر فوتبال در آخرین تصمیم گیری هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسات ابتدایی با معرفی قهرمان برای لیگ ناتمام مخالفت کردند، اما گفته می‌شود پشت پرده ماجرا به شکل دیگری است و مهدی تاج بنا بر دلایلی قصد دارد این جام را به استقلال هدیه کند.

مشکل اساسی فدراسیون اینجاست که باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان و تراکتور مخالف اهدای جام به باشگاه استقلال هستند، اما تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و سرپرست این باشگاه چندی قبل مدعی شد قول جام را از فدراسیون فوتبال گرفته است.

اما نکته این که بعد از این ادعای تاجرنیا کاشف به عمل آمد که مهدی تاج از شریعتمداری رئیس هلدینگ خلیج فارس مبلغ ۷۵۰ هزار دلار دریافت کرده است که البته مدعی هستند این مبلغ ارتباطی به باشگاه استقلال ندارد و بخشی از آن مربوط به طلب باشگاه استقلال در کنفدراسیون فوتبال آسیاست و بخشی دیگر به عنوان کمک برای برخی هزینه‌های فوتبال است.

بخش اول قابل قبول است، اما اینکه چرا هلدینگ باید بخشی از هزینه‌های فوتبال را تامین کند برای ما قابل فهم نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس اگر چه از لحاظ شخصیت حقوقی با باشگاه استقلال مجزاست، اما در حال حاضر مالک باشگاه استقلال است و فدراسیون هم متولی فوتبال ایران!  آیا بدهکاری و دِین فدراسیون به یکی از باشگاه‌ها در تصمیمات تاثیر گذار نخواهد بود؟ این سوالی است که تاج و همکارانشان باید در مورد آن توضیح بدهند.

برچسب ها: مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال
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