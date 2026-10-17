باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت برنت روز جمعه با افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت، به بالاترین سطح از ماه مه رسید.

نفت خام برنت در پایان معاملات روز جمعه با افزایش ۳ دلار و ۹۴ سنتی، معادل ۳.۷ درصد، در سطح ۱۰۹ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه بسته شد. این بالاترین قیمت برنت از ۱۹ مه بود.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۳ دلار و ۴۴ سنتی، معادل ۳.۵ درصد، به ۱۰۱ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ۱۷ سپتامبر محسوب می‌شود.

در مجموع، قیمت نفت برنت در هفته جاری ۴.۹ درصد و نفت وست تگزاس اینترمدیت ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.

شرکت پژوهشی و مشاوره‌ای «انرژی اَسپکتس» در یادداشتی اعلام کرد: «نفت وست تگزاس اینترمدیت و برنت پس از افت اولیه قیمت‌ها، با بازگشت نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها و انتشار شایعاتی درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی، بار دیگر روند صعودی در پیش گرفتند.»

منبع: الجزیره