مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس گفت: پرستاران با ایستادگی در کنار بیماران و استمرار خدمات درمانی، معنای واقعی فداکاری را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر عباس اسماعیلی ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران گفت: پرستاری جلوه‌ای از عشق، تعهد و مسئولیت‌پذیری است و پرستاران در سخت‌ترین شرایط، با حضور در کنار بیماران، رسالت انسانی و حرفه‌ای خود را ادامه داده‌اند.

دکتر ثانی افزود: در روزهای جنگ و بحران، کادر سلامت، به‌ویژه پرستاران، با وجود شرایط دشوار در صحنه خدمت حضور داشتند و اجازه ندادند ارائه خدمات به مردم متوقف شود. حتی همکارانی که در شیفت نبودند، در مواقع نیاز با احساس مسئولیت برای تداوم خدمت‌رسانی اعلام آمادگی می‌کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس تأکید کرد: این روحیه ایثار و تعهد نشان می‌دهد خدمت به سلامت مردم به ساعات کاری و شرایط عادی محدود نیست. پرستاران با ایستادگی در کنار بیماران و استمرار خدمات درمانی، معنای واقعی فداکاری را به نمایش گذاشتند.

وی در پایان ضمن تبریک روز پرستار به تمامی پرستاران شهرستان، از زحمات پزشکان، پرستاران، نیروهای فوریت‌های پزشکی و سایر کارکنان حوزه سلامت در ایام جنگ دوم تحمیلی و جنگ سوم رمضان قدردانی کرد و گفت: سنگر سلامت همواره پابرجاست و خدمت به مردم در هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست.

برچسب ها: پرستار ، خدمت رسان
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