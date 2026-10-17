باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - جشنواره ملی نان کشورمان که چندسالی است با نام کرمان گره خورده است امسال نیزمانند سال قبل در محدوده پردیسان جنگل قائم کرمان و ومسیر تله کابین برگزار شد.

چهارمین جشنواره نان امسال با ۴۰۸ غرفه و حضور نمايندگان ۲۸ استان کشورمان مانند دو سال گذشته با مدیریت شهرداری کرمان و امسال بدون حضور دبیرجشنواره و مرد شماره یک نان کامل استان یعنی محمدرضا رستمی برگزار شد؛ کسی که ایده نان کامل وایده برگزاری جشنواره نان را سال‌ها دنبال کرد تا بالاخره به ثمر نشست.

از یک سو جای خالی نان استان‌های زیادی دیده شد، از نان کهن خوافی‌ها تا نان‌های سیستانی، نان بلوط یاسوجی‌ها، نان سنگی راور،نان های حجیم گلستانی، نان فطیر ونان معروف همدان ودیگر نان‌های بومی وکهن ایران که درجشنواره اول تا دوم حضور داشتند با سومدیریت مدیران برنامه ریز به جشنواره امسال نیامدند.تعداد معدودی نان هیزمی ونان‌های تنوری مانند نان تیری، نان کرنون، نان‌های تافتون شمال کرمان، نان‌های کردی وشمالی وگیلانی در جشنواره حاضر بودند و نیمی از جشنواره به خوراکی مانند فست فود‌ها ونان‌های سرخ کردنی فانتزی اختصاص یافت که بزرگ‌ترین نقطه ضعف جشنواره امسال بود.

از سوی دیگر جای خالی توزیع آرد کامل در جشنواره محسوس بود و آرد توزیع شده درجشنواره عملا از گندم تازه وبا خواب ناکافی تهیه شده که در روز اول صدای اعتراض نانوا‌ها مخصوصا تیری پز‌های محلی را درآورد.

بخش‌های تخصصی جشنواره مانند کارگاه‌های مختلفی که اغلب درجوار جشنواره برگزار می‌شد امسال عملا تعطیل وشهرداری کرمان با حذف بخش علمی جشنواره خیال خود را ازدعوت بزرگان حوزه نان به این بخش را راحت کرده بود.

یکی دیگر از انتقاد‌های وارده به جشنواره امسال عدم حضور مسئولین تراز اول کشور در حوزه نان وبررسی چالش‌های نان کشور که درجشنواره‌های قبلی انجام می‌شد، بود.

وقتی به جای مزه نان مزه دیگر خوراکی ها بیشتر دیده و حس شود

یکی از دلایلی که جشنواره نان در کرمان ماندگار شده است به سبب استقبال بالای مردم از نان به عنوان بخش اصلی سفره مردم دیارکریمان است که متاسفانه به سبب قیمت گذاری بسیار بالای نان‌های ارائه شده درجشنواره کمتر با خرید از سوی مردم رو‌به‌رو می‌شد و اغلب فروش مواد ناسالم و غیربهداشتی مانند پاستیل‌ها و چیپس و پفک وسرخ کردنی‌هایی که با روغن‌های ناسالم انجام می‌شد بالاتر از فروش نان بود که زنگ خطری است برای کارشناسان بهداشتی و علوم پزشکی که با نیامدن به جشنواره امسال خیال خودشان را از ندیدن این بخش‌های غیربهداشتی راحت کردند.

خانم صالحی اهل تهران از کسانی است که چهارسال متوالی درجشنواره نان با عرضه نان خشک تهیه شده از آرد کامل حضور یافته است، وی با قدردانی از برگزاری جشنواره نان در کرمان گفت: باید تشکر کرد از تلاش‌های آقای رستمی که چند سال است با مدل کارشان درحوزه نان وسفر‌های زیادی که به استان‌های مختلف برای شناخت نان‌های بومی و کهن ایران و دورهم جمع کردن نانوایان در جشنواره نان ، الگوی خوبی برای ما‌ هستند.

وی افزود: هرچیزی جایی دارد بخش‌هایی در جشنواره نان که مرتبط با نان نبود، مانند محصولات مضر با رنگ‌های مصنوعی و طعم دهنده‌های ناسالم که ارائه شده بود، با خوردن این مواد شور و تاثیر بر حس چشایی، مردم دیگر طعم نان را نمی‌فهمند و اغلب روی شناخت قبلی یا معرفی که ما از محصول مان داریم خریداری می‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است نان پوشش باشد ارائه دیگر خوراکی ها خوب نیاز نیست ما را از استان‌های مختلف با چند روز بی خوابی به جشنواره ملی نان بکشند، جشنواره در سطح استان با نام نان و خوراک برگزار شود.

از اتفاقات دیگر جشنواره نان حضور پررنگ گروه‌های موسیقی محلی با اجرا‌های از کنترل خارج شده بود.

مانند سالهای گذشته از زیبایی‌های جشنواره لباس‌های رنگارنگ خانم‌های نانوا بودکه باعث توجه به غرفه‌ها می‌شد از لباس‌های گیلانی وکردی تا عشایرخوزستان و ترکمن‌ها و هرمزگانی‌ها که هرکدام زیبایی خاصی به جشنواره داده بودند.

انتقاد از حضور خوراک درجشنواره اختصاصی نان

خانم نیکنام نیزبانویی از خطه جنوبی بوشهر است که با هنرمندی و لباس محلی درکنار پخت دو نمونه نان تیری و شل شله جنوبی درجشنواره حضور یافته می‌گوید: بعد از گذشت ۴ سال می‌گویم اولین جشنواره‌ای که در کرمان برگزار شد کامل‌ترین معرفی نان واختصاصی نان بود بقیه جشنواره‌ها به حاشیه رفت وصنایع دستی وآش ومحصولات ناسالم غذایی هم به جشنواره آمد و از هدف اصلی دور شدیم.

وی از ادامه توضیحات جشنواره درخصوص انتقاد‌های شدید به نحوه برگزاری و ناهماهنگی درحضور خوراک‌های مضر خودداری کرد وگفت: این مسائل را دبیرجشنواره باید پاسخ دهد.

دبیر جشنواره ای که در جشنواره دیده نشد

با محمدرضا احمدی معاون فرهنگی شهردار کرمان که امسال عنوان دبیرجشنواره را برعهده داشت ولی عملا درجشنواره دیده نشد تماس گرفتیم، اما به سبب کثرت مشغله پاسخی نداد تا از وی در خصوص مسائل حوزه نان سوال کنیم.

درکنار تمام نکات منفی گفته شده، درنظر گرفتن نمازخانه‌های متعدد بین غرفه ها، برپایی موکب رانندگان دیار حاج قاسم و توزیع شربت و کیک تولد ۶۹ کیلویی به بهانه تولد حضرت زینب (س) و جشن‌های انقلابی همچنین تنظیف سریع نمایشگاه از زباله از اقدامات خوبی بود که نباید از آن غافل شد.

با داریوش ماهر مدیرکل غله و امور بازرگانی استان تماس می‌گیرم وی درخصوص میزان آرد ارائه شده درجشنواره نان امسال گفت: همکاران بنده درحال برآورد میزان مصرف آرد دراین جشنواره هستند.

وی با اشاره به اینکه دو نوع آرد درجشنواره امسال بین غرفه‌های پخت نان توزیع شد، افزود: یک نوع آرد با قیمت آزاد به کسانی که نیاز به آرد کامل داشتند فروخته شد.

۱۰ تا ۱۴ تن آرد در جشنواره به نان تبدیل شد

وی تصریح کرد: همچنین بین ۱۰ تا ۱۴ تن میزان آرد رایگانی است که توزیع شده و نانوا‌های مختلف از این آرد برای پخت نان استفاده کردند این آرد از نوع سبوس دار با ۱۲ ونیم درصد سبوس گیری است.

تنور‌های جشنواره حالا دیگرخاموش می‌شوند نانوا‌ها که در کنار هم ۴ روز پرماجرا و پرکار داشته‌اند درحال خداحافظی و تبادل شماره تماس هستند و جشنواره‌ای دیگر با حجم بسیار بالای کار و تلاش با تمام حواشی و نقاط ضعف و قوت، به خوبی به اتمام رسید وکرمانی‌ها ثابت کردند نان برایشان احترامی عجیب دارد و با فرهنگ شان عجین شده است و شما در کرمان فقط می‌بینید که مردم رهگذر نانی که در خیابان وکوچه می‌بینند را بوسیده وگوشه‌ای می‌گذارند.

نباید از مدیریت ترافیکی راهنمایی و رانندگی استان که چند روز بسیارسخت را در مدیریت ترافیک منتهی به تله کابین کرمان راهبری کردند غافل شد که باعث شدند با وجود ترافیک بسیار بالا مردم با معطلی کمتری از جشنواره بازدید کنند.

باشد که در سال‌های آتی با تاکید براهداف تعیین شده ازجشنواره‌های قبلی و استفاده از نظرات متخصصان واقعی امر نظیر مرد نان کرمان، جشنواره نانی قوی‌تر برگزار شود و هدفی مانند بین المللی کردن جشنواره ملی نان که گویا به فراموشی سپرده شد، زنده شود.

شاید نیازباشد شهرداری کرمان برای برگزاری چنین جشنواره بزرگ و بی نظیری خیلی زود نشست‌های تخصصی وبرنامه ریزی خود را برای سال آتی با مشورت گرفتن از دلسوزان این بخش آغاز کند تا پنجمین جشنواره نان بهترین جشنواره اختصاصی نان ایران باشد.