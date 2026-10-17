باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شبکه آی‌فیلم با تشریح اهداف و روند اجرایی نخستین رویداد «پیش‌نمایی» این شبکه، از شناسایی ۲۰ طرح برای ارائه در مرحله نهایی خبر داد و گفت: در صورت تکمیل مراحل آماده‌سازی، این رویداد طی دو تا سه ماه آینده برگزار می‌شود؛ در غیر این صورت، برگزاری آن در کنار جشنواره صبح در اردیبهشت ۱۴۰۶ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احسان کاوه، مدیر شبکه آی‌فیلم و دبیر نخستین رویداد «پیش‌نمایی» این شبکه، هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد فرصتی عادلانه برای معرفی ایده‌های خلاقانه، شناسایی استعداد‌های حرفه‌ای و تسهیل ارتباط میان صاحبان آثار و سفارش‌دهندگان تولیدات نمایشی عنوان کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری ایده برگزاری رویداد‌های پیچینگ در کشور‌های مختلف گفت: در حوزه تولیدات هنری و رسانه‌ای، امکان تولید نمونه اولیه برای همه ایده‌ها وجود ندارد و ارزیابی طرح‌ها نیز گاهی به میزان ارتباطات و دسترسی صاحبان ایده به سفارش‌دهندگان وابسته می‌شود. از همین رو، در کشور‌های مختلف سازوکار‌هایی برای ارائه مستقیم ایده‌ها به سفارش‌دهندگان و سرمایه‌گذاران شکل گرفته است تا در زمانی محدود، امکان معرفی و ارزیابی تعداد بیشتری از طرح‌ها فراهم شود.

کاوه افزود: این شیوه در ایران نیز سابقه دارد و شبکه آی‌فیلم به‌عنوان بازوی پخش فیلم و سریال معاونت برون‌مرزی در عرصه بین‌المللی، تصمیم گرفت از این ظرفیت برای شناسایی نیرو‌های حرفه‌ای استفاده کند؛ افرادی که به دلایل مختلف، چه در سطح ملی و چه در عرصه بین‌المللی، از چرخه تولید فاصله گرفته‌اند یا فرصت مناسبی برای معرفی آثار خود نداشته‌اند.

مدیر شبکه آی‌فیلم ادامه داد: با توجه به آغاز این مسیر و ضرورت ارزیابی تدریجی ظرفیت‌ها، فعالیت خود را با فیلم کوتاه شروع کرده‌ایم تا ضمن شناسایی افراد حرفه‌ای، امکان سفارش تولید و ارزیابی توانمندی‌های آنان فراهم شود. در مراحل بعد نیز امیدواریم زمینه ارتباط این افراد با دیگر شبکه‌های رسانه ملی و اداره کل تولیدات نمایشی برای تولید فیلم کوتاه و آثار بلندتر فراهم شود.

«پیش‌نمایی»؛ معادل فارسی پیشنهادی فرهنگستان برای پیچینگ

کاوه با اشاره به انتخاب عنوان فارسی این رویداد گفت: شبکه آی‌فیلم برای برگزاری این رویداد با این مسئله مواجه بود که معادل فارسی مناسبی برای واژه «پیچینگ» در اختیار نداشت. در برخی موارد نیز از واژه‌هایی مانند «پرتاب» استفاده می‌شد که ترجمه‌ای برگرفته از واژه اصلی بود؛ اما با توجه به ضرورت پاسداشت زبان فارسی، تلاش کردیم عنوان مناسبی برای این رویداد انتخاب کنیم.

وی افزود: در پی پیگیری این موضوع و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عنوان «پیش‌نمایی» پیشنهاد شد. امیدواریم این واژه از این پس بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و به‌تدریج جایگزین واژه «پیچینگ» شود.

ارزیابی حرفه‌ای طرح‌ها؛ بدون مداخله سلیقه‌ای در ارائه ایده‌ها

کاوه درباره سازوکار بررسی و انتخاب طرح‌ها در رویداد «پیش‌نمایی» اظهار کرد: در این رویداد، انتخاب ایده‌ها بر عهده سفارش‌دهندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران است. آنان در روز برگزاری به ارائه طرح‌ها گوش می‌دهند و بر اساس نیاز‌ها و علایق خود، با صاحبان ایده‌های مورد نظر وارد گفت‌و‌گو می‌شوند.

وی با تفکیک نقش برگزارکننده از انتخاب‌کنندگان آثار افزود: شبکه آی‌فیلم در این رویداد، در مقام برگزارکننده وظیفه دارد از میان طرح‌های دریافت‌شده، بر اساس رزومه و سوابق حرفه‌ای، توانمندی صاحبان ایده را برای تحقق طرح و تولید محصول مورد نظر احراز کند؛ چراکه ارائه‌دهنده باید بتواند به شنوندگان اطمینان دهد که توانایی لازم برای عملیاتی کردن ایده خود را دارد.

مدیر شبکه آی‌فیلم ادامه داد: پس از این مرحله، آموزش‌های لازم نیز در اختیار صاحبان طرح قرار می‌گیرد تا بتوانند در چارچوب مشخص رویداد «پیش‌نمایی» و در زمان محدود تعیین‌شده، ایده خود را به بهترین و حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن ارائه کنند. بنابراین، این فرآیند خود شامل دو مرحله پالایش حرفه‌ای است؛ نخست احراز توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای صاحبان ایده و سپس آماده‌سازی آنها برای ارائه مؤثر طرح.

کاوه تصریح کرد: در این فرآیند، برگزارکننده به محتوای طرح‌ها ورود نمی‌کند و جز در موارد مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور، قرار نیست به دلیل ملاحظات سلیقه‌ای از ارائه یک ایده جلوگیری شود. ممکن است محتوای طرحی مورد پسند یک سفارش‌دهنده قرار نگیرد، اما این موضوع به معنای محروم شدن صاحب ایده از فرصت معرفی اثر خود نیست.

وی با تأکید بر تفکیک این مرحله از انتخاب نهایی طرح‌ها گفت: پس از راه‌یابی طرح‌ها به مرحله نهایی، آی‌فیلم نیز مانند دیگر سفارش‌دهندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران حاضر در رویداد، در جایگاه یک شنونده و انتخاب‌کننده قرار می‌گیرد و می‌تواند از میان ۲۰ طرح راه‌یافته، بر اساس نیاز و تشخیص خود، یک یا دو طرح را برای سرمایه‌گذاری یا همکاری انتخاب کند. بنابراین، برگزارکننده بودن به معنای تصمیم‌گیری درباره انتخاب همه طرح‌ها نیست و آی‌فیلم نیز در مرحله نهایی، مانند دیگر شنوندگان، اختیار انتخاب طرح‌های مورد نظر خود را خواهد داشت.

تعهد به محتوای طرح در مرحله تولید

مدیر شبکه آی‌فیلم درباره نحوه نظارت بر طرح‌های ارائه‌شده و احتمال بروز اختلاف در مرحله تولید اظهار کرد: ورود به رویداد، جز در موارد مرتبط با قوانین جاری کشور، با مداخله محتوایی سازمان صداوسیما یا شبکه آی‌فیلم همراه نیست. انتخاب طرح برای همکاری نیز بر اساس نظر سفارش‌دهنده و متناسب با نیاز‌ها و معیار‌های او انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه شبکه‌ای طرحی را انتخاب کند و بخواهد تمام یا بخشی از هزینه تولید آن را تأمین کند، قرارداد بر مبنای همان طرح و محتوای ارائه‌شده منعقد خواهد شد. در چنین شرایطی، سفارش‌دهنده انتظار دارد اثری مطابق با محتوای مورد توافق تحویل بگیرد.

کاوه تأکید کرد: تغییر محتوای طرح بدون هماهنگی و توافق با سفارش‌دهنده می‌تواند در اجرای تعهدات قراردادی اختلال ایجاد کند؛ از این رو، حفظ محتوای مورد توافق در مسیر تولید اهمیت دارد.

تأخیر در برگزاری به‌دلیل شرایط جنگی کشور

مدیر شبکه آی‌فیلم درباره تأثیر جنگ بر روند اجرایی رویداد گفت: شرایط جنگی طی چند ماه گذشته، برنامه‌ریزی‌های ما را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و امکان برگزاری جلسات آنلاین و انجام رفت‌وآمد‌های مورد نیاز برای پیشبرد امور مانند گذشته فراهم نبود. از سوی دیگر، قرار بود رویداد پیش‌نمایی در حاشیه جشنواره صبح برگزار شود، اما شرایط کشور برگزاری این جشنواره را نیز به تعویق انداخت و در نتیجه، برنامه اولیه رویداد تغییر کرد.

کاوه ادامه داد: در حال حاضر، تلاش می‌کنیم مراحل باقی‌مانده را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانیم تا رویداد مستقل از جشنواره صبح برگزار شود. با این حال، اگر تکمیل فرآیند‌های اجرایی زمان بیشتری نیاز داشته باشد، احتمال برگزاری آن در کنار دوره بعدی جشنواره صبح وجود دارد.

وی درباره زمان احتمالی برگزاری توضیح داد: با توجه به شرایط کنونی کشور، اگر طی یک ماه آینده آموزش‌ها نهایی شود، بررسی طرح‌ها به پایان برسد و جلسات حضوری مورد نیاز برگزار شود، امیدواریم رویداد در دو تا سه ماه آینده برگزار شود. در غیر این صورت، در صورت تغییر نکردن برنامه جشنواره صبح، پیش‌نمایی در اردیبهشت ۱۴۰۶ و هم‌زمان با این جشنواره برگزار خواهد شد.

۲۰ طرح در مرحله نهایی؛ هفت دقیقه برای ارائه هر ایده

کاوه درباره آخرین وضعیت طرح‌های دریافتی گفت: طرح‌ها به تعداد چند برابر ظرفیت نهایی به دبیرخانه رویداد ارسال شدند و پس از بررسی اولیه سوابق و ارزیابی حرفه‌ای بودن فیلم‌سازان و تولیدکنندگان، فرآیند آموزش آغاز شد.

وی افزود: ویدئو‌های آموزشی با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول و قواعد ارائه حرفه‌ای طرح‌ها تهیه شده است. در مرحله کنونی، قرار است شرکت‌کنندگان به‌صورت تمرینی و در حضور مدرسان دوره، طرح‌های خود را ارائه کنند و بر اساس میزان رعایت معیار‌های آموزش‌داده‌شده مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله و متناسب با ظرفیت زمانی رویداد، طرح‌های نهایی برای ارائه انتخاب و برنامه‌ریزی می‌شوند.

مدیر شبکه آی‌فیلم با اشاره به تعداد طرح‌های حاضر در مرحله نهایی اظهار کرد: در مجموع، ۲۰ اثر برای ارائه در مرحله نهایی رویداد پیش‌نمایی در نظر گرفته شده است و هر صاحب طرح حدود هفت دقیقه فرصت دارد تا ایده خود را معرفی کند. سفارش‌دهندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران حاضر در رویداد نیز طرح‌های مورد نظر خود را برای همکاری انتخاب خواهند کرد.

کاوه در پایان گفت: هدف از برگزاری این رویداد، فراهم کردن فرصتی حرفه‌ای برای معرفی ایده‌ها، شناسایی ظرفیت‌های تازه در حوزه تولیدات نمایشی و ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان طرح و سفارش‌دهندگان است؛ فرآیندی که امیدواریم به شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر و تولید آثار متناسب با نیاز شبکه‌ها و ذائقه مخاطبان منجر شود.