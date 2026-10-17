باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد روابط دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی به آستانه فروپاشی نزدیک شده است.

این روزنامه نوشت ترامپ مدت‌هاست که بی‌اعتنایی خود به زلنسکی را پنهان نکرده است، اما رئیس‌جمهور اوکراین تاکنون توانسته بود شکل‌هایی از حمایت آمریکا را حفظ کند. با این حال، به نوشته این رسانه، اکنون احتمال گسست در روابط دو طرف جدی‌تر از گذشته به نظر می‌رسد.

نیویورک‌تایمز معتقد است در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، روابط ترامپ و زلنسکی به نقطه شکست نزدیک شده است.

بر اساس این گزارش، بدترین سناریو برای اوکراین آن است که واشنگتن تصمیم بگیرد تمام کمک‌های نظامی خود به این کشور را متوقف کند. کی‌یف به ارتباطات ماهواره‌ای استارشیلد و اطلاعات ارائه‌شده از سوی آمریکا وابستگی دارد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داده است که روابط ترامپ و زلنسکی پس از دیدار آنها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رو به وخامت گذاشت؛ دیداری که در آن رئیس‌جمهور آمریکا خواستار توضیح درباره حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه شد.

بر اساس گزارش این روزنامه، واشنگتن از زمان آن دیدار تاکنون شش بار از کی‌یف خواسته است حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند و موضع ترامپ در قبال زلنسکی نیز به‌ تدریج تندتر شده است.

ترامپ ۱۰ اکتبر، در واکنش به انتقاد زلنسکی از توافق مسکو و واشنگتن برای تأمین گازوئیل روسیه، اعلام کرد اوکراین باید انتخابات برگزار کند. او همچنین گفته است زلنسکی بار‌ها فرصت پایان دادن به جنگ با روسیه را داشته، اما از این کار خودداری کرده است.

زلنسکی برگزاری انتخابات را رد کرد و گفت اوکراین در حال از دست دادن یک شریک مهم در واشنگتن است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که اظهارات اخیر ترامپ نشان می‌دهد روابط او با زلنسکی به پایین‌ترین سطح خود از زمستان گذشته رسیده است.

منبع: تاس