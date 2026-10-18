جنگ با ایران میلیاردها دلار برای آمریکا هزینه داشته و نگرانی‌ها درباره قیمت انرژی و ذخایر تسلیحاتی را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا که ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، هزینه عملیات نظامی علیه ایران تا اوت به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده بود. این رقم شامل هزینه مهمات مصرف‌شده، جایگزینی تجهیزات ازدست‌رفته، عملیات نظامی و سوخت است؛ اما تمام هزینه‌های دولت آمریکا یا خسارت‌های اقتصادی جنگ را در بر نمی‌گیرد.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، برآورد کرده است که جنگ علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار هزینه اضافی به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده هزینه وارد آورده است.

دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است که در صورت تداوم درگیری با شدت پایین، هر ماه حدود دو میلیارد دلار و در صورت افزایش شدت عملیات، حدود سه میلیارد دلار دیگر به هزینه‌های وزارت دفاع افزوده شود. این ارقام برآورد‌هایی مشروط به شدت درگیری‌اند، نه هزینه قطعی ماه‌های آینده.

هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد

هزینه جنگ فقط به پولی که از بودجه نظامی پرداخت می‌شود محدود نیست؛ این نهاد هشدار داده است که مصرف مهمات و رهگیر‌های پدافندی، ذخایر تسلیحاتی آمریکا را برای چند سال کاهش می‌دهد. بازسازی این ذخایر هم به منابع مالی نیاز دارد و هم زمان‌بر است؛ موضوعی که می‌تواند آمادگی نظامی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. CBO همچنین تأکید کرده است که به‌دلیل دریافت‌نکردن اطلاعات درخواستی از وزارت دفاع، برآورد هزینه‌ها با عدم‌قطعیت همراه است.

فشار اقتصادی؛ از بازار انرژی تا هزینه زندگی

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اقتصادی جنگ، اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز و مسیر‌های کشتیرانی منطقه است. هرچه انتقال نفت و گاز با خطر و محدودیت بیشتری روبه‌رو شود، احتمال افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل بیشتر خواهد شد؛ هزینه‌هایی که می‌توانند به قیمت کالا‌ها و خدمات منتقل شوند.

دفتر بودجه کنگره افزایش فشار‌های تورمی ناشی از اختلال در عرضه انرژی را از پیامد‌های اقتصادی درگیری دانسته است؛ اما سهم دقیق جنگ در تغییر قیمت‌ها را نمی‌توان به‌سادگی از دیگر عوامل، از جمله تعرفه‌های تجاری و شرایط عمومی اقتصاد، جدا کرد. ازاین‌رو، نسبت‌دادن تمام افزایش قیمت‌ها به جنگ، بدون شواهد بیشتر، دقیق نیست.

هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد

افزایش شدید قیمت انرژی، از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، بزرگ‌ترین سهم را در این بار مالی داشته و با افزایش قیمت سوخت، قبوض گرمایش منازل و هزینه حمل ونقل کالا‌های تجاری، حدود هزار و ۱۰۰ دلار به مخارج هر خانوار افزوده است. قیمت بنزین معمولی از کمتر از سه دلار پیش از آغاز درگیری به ۴.۳۷ دلار در هر گالن رسیده، قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفته و بهای سوخت هواپیما تقریبا دو برابر شده است.

برای دولت آمریکا، این فشار اقتصادی بُعد سیاسی هم دارد: افزایش هزینه سوخت مستقیماً در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود، در حالی که هزینه‌های نظامی و جایگزینی تسلیحات از بودجه عمومی تأمین می‌شوند. به همین دلیل، طولانی‌شدن جنگ می‌تواند بحث درباره اولویت‌های هزینه‌ای دولت را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر خانوار‌ها هم‌زمان با افزایش هزینه زندگی روبه‌رو باشند.

نارضایتی مردم؛ جنگی که حمایت عمومی را از دست می‌دهد

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که در ۸ اکتبر منتشر شد، نشان می‌دهد ۶۵ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت عملیات نظامی علیه ایران از سوی دونالد ترامپ ناراضی‌اند؛ در مقابل، ۳۳ درصد از عملکرد او حمایت کرده‌اند. این نظرسنجی بر پایه پاسخ‌های ۵هزار و ۶۲ بزرگسال آمریکایی انجام شده است.

هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد

نگرانی‌ها فقط به نحوه مدیریت رئیس‌جمهور محدود نیست. در همین نظرسنجی، ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان درباره افزایش قیمت بنزین و سوخت و ۷۱ درصد درباره زخمی یا کشته‌شدن نیرو‌های آمریکایی ابراز نگرانی جدی کردند. همچنین ۵۸ درصد نگران احتمال اعزام نیرو‌های زمینی آمریکا به ایران بودند.

این نتایج نشان می‌دهد که هزینه زندگی و احتمال تلفات نظامی، در کنار اهداف اعلام‌شده عملیات، در ارزیابی مردم از جنگ نقش مهمی دارند. البته نارضایتی از عملکرد ترامپ را نباید به معنای مخالفت تمام آمریکایی‌ها با هرگونه اقدام نظامی تعبیر کرد.

کنگره؛ اختلاف بر سر هزینه و اختیار ادامه جنگ

در واشنگتن، جنگ به موضوعی مناقشه‌برانگیز در رقابت‌های سیاسی نیز تبدیل شده است. گزارش آسوشیتدپرس در اکتبر نشان می‌دهد که نامزد‌های دموکرات و گروه‌های همسو با آنان در تبلیغات انتخاباتی، رأی برخی جمهوری‌خواهان به حمایت از جنگ را به افزایش هزینه‌های زندگی پیوند داده‌اند. از اول سپتامبر بیش از ۴۳ هزار آگهی مرتبط با ایران پخش شده که هزینه مجموع آنها حدود ۴۲ میلیون دلار گزارش شده است؛ بسیاری از این آگهی‌ها بر نگرانی‌های مربوط به هزینه زندگی تمرکز دارند.

این تحولات نشان می‌دهد که جنگ از یک موضوع سیاست خارجی فراتر رفته و به مسئله‌ای در رقابت‌های داخلی آمریکا تبدیل شده است. اختلاف بر سر قطعنامه‌های محدودکننده اختیارات جنگی رئیس‌جمهور نیز نمایندگان را در برابر تصمیمی سیاسی قرار داده است: حمایت از ادامه عملیات یا مطالبه محدودیت و نظارت بیشتر بر آن.

هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد

با این حال، شواهد موجود از اختلاف و فشار سیاسی حکایت دارند، نه مخالفت یکپارچه کنگره با جنگ. همچنین تبلیغات انتخاباتی، به‌ تنهایی، نشان نمی‌دهد که رأی‌دهندگان در نهایت بر اساس این موضوع تصمیم خواهند گرفت.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، از جمله رهبران اروپایی است که با شعار «نه به جنگ» خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شده است. او با اشاره به تجربه عراق، درباره هزینه‌های انسانی و اقتصادی مداخلات نظامی هشدار داده است. موضع او نشان‌دهنده نگرانی دولت اسپانیاست و نباید آن را موضع مشترک تمام کشور‌های اروپایی دانست.

هزینه‌ای فراتر از میدان نبرد

همانطور که گفتیم برآورد رسمی ۳۸ میلیارد دلاری، تنها هزینه مستقیم نظامی آمریکا تا اول اوت را نشان می‌دهد. در کنار آن، کاهش ذخایر تسلیحاتی، خطر فشار بر قیمت انرژی و نارضایتی بخش بزرگی از افکار عمومی، ابعاد دیگری از هزینه جنگ را آشکار می‌کنند.

در عرصه سیاسی نیز اختلاف بر سر اختیارات جنگی و تبدیل‌شدن موضوع ایران به محور تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که ادامه عملیات برای دولت ترامپ فقط یک تصمیم نظامی نیست؛ تصمیمی است که پیامد‌های بودجه‌ای و سیاسی آن در داخل آمریکا نیز مورد مناقشه قرار گرفته است. با وجود این، هنوز نمی‌توان رقم واحد و قطعی برای مجموع خسارت اقتصادی جنگ اعلام کرد؛ هزینه‌های مستقیم نظامی و پیامد‌های گسترده‌تر اقتصادی، دو مقوله متفاوت‌اند.

اما نکته قابل توجه این است که اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، خانوارهای آمریکایی ممکن است در ماه‌های آینده با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو شوند؛ موجی که این بار فراتر از پمپ‌بنزین‌ها و بلیت هواپیما، دامنه گسترده‌تری از کالاهای روزمره را دربر خواهد گرفت.

برچسب ها: جنگ اقتصادی ، جنگ ایران و آمریکا ، فشار مالی علیه ایران ، کنگره امریکا
خبرهای مرتبط
یک گام تا قبضه کامل قدرت در آمریکا از سوی جمهوریخواهان و حامیان ترامپ
سناتور آمریکایی: گزارش‌هایی از نقش بن سلمان در قتل خاشقجی در دست داریم
انتقاد ترامپ از کُندی سنا در تایید بررسی صلاحیت نامزدهای سمت‌های دولتی
نماینده آمریکایی: شواهدی درباره ارتکاب جرم ترامپ وجود دارد
تهدید مشاور امنیت ملی کاخ سفید به افزایش فشارهای مالی بر ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
آخرین اخبار
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی
مظفری: آمریکا ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت هسته‌ای ایران خواهد شد
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی
وزیران خارجه ایران و مصر دیدار کردند
تأکید رئیس‌جمهور بر یادگیری عملی و تقویت مهارت‌های کار گروهی دانش آموزان
هشدار نیروی دریایی سپاه: عاقبت سرپیچی، سوختن در آتش است
آمریکا حاضر به پذیرش ایران هسته‌ای نیست/ اختلافات ایران و آمریکا صرفاً با تغییر شیوه مذاکره حل نمی‌شود
آغاز بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات
پزشکیان: فیلم کوتاه صدای نسل امروز و نگاه آنها به جهان و آینده است
رحمانی فضلی: چین بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که پس از جنگ در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع به‌‌صورت مجازی برگزار می‌شود
وقتی عقلانیت عاریه‌ای، ترکمانچای را نظریه‌پردازی می‌کند
سردار ابن‌الرضا: موشک‌های ایرانی معادله را تعیین می‌کنند نه بمب‌های آمریکایی
مسعود پزشکیان: سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند/ هدف، آموزشِ صحیح است نه ساختن ساختمان