باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌امین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۸ مهر الی پایان روز جمعه ۲۴ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۵۸ هزار و ۱۲۴ مخاطب به فروشی معادل ۷۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۲۲ هزار و ۱۴۷ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۲ هزار و ۷۴۶ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۲ هزار و ۷۴۶ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۸ هزار و ۲۹۶ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۶۷۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۱ هزار و ۱۹۶ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش یا ۱۰ هزار و ۳۷۸ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۳۲۲ هزار و ۱۴۷ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۹ هزار و ۳۳۷ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۴۰ هزار و ۱۰۳ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۳۴ هزار و ۴۴۳ مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۹ هزار و ۶۲۹ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌ام معرفی شدند.

منبع: سینماشهر