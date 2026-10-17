باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره چالش‌های تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی برای دانش‌پژوهان گفت: ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان تجهیزات مورد نیاز دانش‌آموزان المپیادی را فراهم کنیم؛ هرچند در برخی موارد ممکن است امکان خرید فوری وجود نداشته باشد، اما برای جلوگیری از توقف فعالیت دانش‌آموزان، از روش‌هایی نظیر اجاره تجهیزات استفاده می‌کنیم تا دانش‌پژوهان با کمترین وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به اهمیت برخورداری از تجهیزات مدرن برای رقابت در عرصه‌های بین‌المللی افزود: بدیهی است که برای آمادگی بهتر دانش‌آموزان جهت شرکت در المپیاد‌های جهانی، نیاز به تجهیزات به‌روزتر و ماندگار داریم. هرچه حمایت‌ها در این حوزه افزایش یابد، ما توانایی بیشتری برای تهیه امکانات باکیفیت‌تر و مدرن‌تر خواهیم داشت.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در پاسخ به پرسش درباره نحوه تخصیص بودجه به این مرکز، تصریح کرد: فرآیند تخصیص بودجه به این صورت نیست که مبلغ مشخصی مستقیماً برای خرید تجهیزات تعیین شود؛ بلکه بودجه‌های ماهانه بر اساس اولویت‌های عملیاتی تقسیم می‌گردد. در این میان، اولویت‌های اصلی شامل پرداخت حقوق پرسنل، حق‌الزحمه کمیته‌های علمی، تأمین هزینه‌های اعزام تیم‌های ملی به المپیاد‌های جهانی و هزینه‌های ثبت‌نام تیم‌ها است.

وی افزود: از آنجایی که هزینه‌های پایه مانند اعزام تیم‌ها و حقوق زیرساختی بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، چالش‌هایی در تأمین همزمان تجهیزات آزمایشگاهی پیش می‌آید، اما همواره در تلاش هستیم تا این شکاف را مدیریت کنیم.