سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در شمال‌شرق الجبیل عربستان سعودی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش روز جمعه در فاصله ۶۸ مایل دریایی شمال‌شرق شهر الجبیل عربستان سعودی، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت.

بر اساس گزارش این سازمان، تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و از شناور تخلیه شده‌اند. همچنین تاکنون هیچ‌گونه خسارت زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با اشاره به ادامه بررسی‌ها درباره این حادثه، به کشتی‌های فعال در منطقه توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به کشتی ، عربستان سعودی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان منطقه جنگی است نباید کشتی بدونه هماهنگی با ایران وپرداخت هزینه عبور امن از آنجا ها عبور مرور کنند
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