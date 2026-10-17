باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش روز جمعه در فاصله ۶۸ مایل دریایی شمال‌شرق شهر الجبیل عربستان سعودی، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت.

بر اساس گزارش این سازمان، تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و از شناور تخلیه شده‌اند. همچنین تاکنون هیچ‌گونه خسارت زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس با اشاره به ادامه بررسی‌ها درباره این حادثه، به کشتی‌های فعال در منطقه توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

منبع: الجزیره