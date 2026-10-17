باشگاه خبرنگاران جوان - آرون بوشنل، عضو ۲۵ ساله نیروی هوایی آمریکا، در فوریه ۲۰۲۴ مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن خود را به آتش کشید و با فریاد «فلسطین را آزاد کنید» به جنگ غزه اعتراض کرد؛ اقدامی که توجه افکار عمومی را به مخالفت برخی شهروندان آمریکایی با سیاست‌های دولت این کشور جلب کرد.

پیش از او نیز در دسامبر ۲۰۲۳ فردی مقابل کنسولگری اسرائیل در آتلانتا دست به خودسوزی زده بود. این رخداد‌ها در کنار اعتراض‌های جهانی به جنگ غزه، بار دیگر مسئله حمایت آمریکا از اسرائیل و پیامد‌های انسانی جنگ برای مردم فلسطین را در کانون توجه قرار دادند.