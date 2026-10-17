رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه از آموزش صنایع دستی برای ۲۵۰ نفر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - جواد محرم پور گفت:دوره‌های آموزشی صنایع دستی در رشته‌های معرق، حکاکی روی فلز، ساخت زیورآلات، تراش سنگ‌های قیمتی، سراجی و گلیم برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این دوره‌ها را توسعه، ترویج و احیای رشته‌های بومی و منسوخ شده هنر‌های سنتی اعلام کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی مراغه افزود: برگزاری این دوره‌ها زمینه حرفه آموزی و اشتغال هنر آموزان، ترویج هنر‌های دستی و احیای رشته‌های بومی صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

وی گفت: هنرآموزان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند از مزایای تسهیلات اشتغالزایی استفاده کنند و پس از پایان دوره‌ها برای شرکت کنندگان گواهینامه فنی و حرفه‌ای و آموزش صنایع دستی صادر می‌شود.

گفتنی است در شهرستان مراغه نزدیک به ۵۵۰ کارگاه صنایع دستی به اشتغالزایی برای یک هزار و ۵۰۰ نفر فعال است.

برچسب ها: دوره آموزشی ، صنایع دستی
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